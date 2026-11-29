İstanbul Şişli'nin Nişantaşı semtindeki bir eğlence mekanı, 30 Mayıs ve 1 Haziran'da iki gün arayla iki silahlı saldırıya hedef oldu. İddiaya göre husumet, işten ayrılan eski çalışanın kız arkadaşlarıyla gittiği mekana alınmaması üzerine çıkan tartışmayla başladı; bu husumetin saldırıların nedeni olduğu değerlendirildi.

İlk saldırıda biri güvenlik görevlisi üç kişi, ikincisinde bir güvenlik görevlisi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis 11 şüpheliyi gözaltına aldı; 5'i tutuklandı, 6'sına ev hapsi verildi. Her iki saldırının güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

Cumartesi sabaha karşı üç kişi ayağından vuruldu

İlk olay, 30 Mayıs Cumartesi saat 04.55 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre mekanın önünde bulunan Kerem E. (22), Hami Y. ve güvenlik görevlisi Tolga Ç. (28) açılan ateş sonucu ayaklarından yaralandı. Üç yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polisin olay yerindeki incelemesinde 2 boş kovan, 1 mermi ve bir tabanca bulundu.

Mekana iki gün sonra bir kez daha ateş açıldı

İkinci saldırı, 1 Haziran Pazartesi saat 05.20 sıralarında aynı mekanın önünde gerçekleşti. Kasklı ve siyah kıyafetli bir kişi, iş yerine doğru tabancayla ateş açtı. Mekanda güvenlik görevlisi olarak çalışan Yasin B. (27) kasığından yaralandı; çevredeki bir mağazanın camına da kurşun isabet etti.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi; Yasin B. ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ekipler olay yerinde 7 boş kovan ve 1 mermi buldu.

11 şüpheliden 5'i tutuklandı

İstihbarat Şube Müdürlüğü, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Şişli Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin koordineli çalışmasında, ilk olayla ilgili Ahmet A., Hüseyin A., Erol A., Ünal İ., Yusuf D. ve İbrahim İ.; ikinci olayla ilgili S.Ö., B.E., N.A., U.O. ve C.H. gözaltına alındı. Aramalarda 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Ö., İbrahim İ., Hüseyin A., B.E. ve Ahmet A. tutuklandı. Erol A., Ünal İ., N.A., Yusuf D., U.O. ve C.H. hakkında ise ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelilerin eğlence mekanına ateş açtığı ve olay yerinden kaçtığı anlar yer alıyor. Ahmet A.'nın emniyetteki ilk ifadesinde, güvenlik görevlisiyle arasında husumet bulunduğunu ve bu nedenle mekana ateş açtığını söylediği öğrenildi.

Olayın, mekanda bir dönem tanıtım ve organizasyon işlerinde çalışan eski bir personel ile işletme sahipleri arasındaki anlaşmazlığın ardından başladığı öğrenildi. İddiaya göre eski çalışan, işten ayrıldıktan bir süre sonra kız arkadaşlarıyla eğlenmek için mekana gitti; içeri alınmayınca taraflar arasında tartışma çıktı. Bu tartışmanın ardından başlayan husumetin, iki gün arayla düzenlenen silahlı saldırıların nedeni olduğu değerlendirildi.