“Aynı mahalleye, yeni sağlık ocağı, eskisi çürümeye terk edilmiş”...

Devletimizin çelik gibi yapılan bir sağlık ocağı binasının bugün baykuş yuvasına dönmüş hâli, vicdanları yaralamaktadır.

Niğde Eski İnönü Mahallesi’nde, ODTÜ Koleji’ne ve Niğde Evleri’ne yakın konumda bulunan, uzun yıllar mahalle halkına sağlık ocağı olarak hizmet veren kamu binası, yaklaşık 4–5 yıl önce hiçbir açıklama yapılmadan bir sabah terk edilmiştir. Hangi gerekçeyle kapatıldığı, neden kaderine terk edildiği bugüne kadar kamuoyuna açıklanmamıştır.

Devletimizin milyonlarca lira harcanarak inşa ettiği, yaklaşık 2 bin metrekarelik alanıyla önemli bir kamu yatırımı olan bu bina ve çevresi bugün tam anlamıyla sahipsizdir. Bina hem içten hem dıştan ağır tahribata uğramış; demir aksamları, kapıları ve kullanılabilir birçok malzemesi sökülerek yağmalanmıştır.

“AYNI MAHALLEYE, YENİ SAĞLIK OCAĞI, ESKİSİ ÇÜRÜMEYE TERK EDİLMİŞ”...

Daha da vahimi, söz konusu alanın madde bağımlılarının ve magandaların mekânı hâline geldiği, her türlü yasa dışı faaliyet için elverişli bir ortam oluşturduğu mahalle sakinleri tarafından açıkça dile getirilmektedir. Ortaya çıkan manzara esef vericidir.

Aynı mahallede, bu terk edilmiş binaya 300–350 metre mesafede yeni bir sağlık ocağının yapılmış olması ise akıllarda ciddi soru işaretleri bırakmaktadır. Madem yeni bir bina yapılacaktı, mevcut ve sağlam kamu binası neden çürümeye terk edilmiştir!?