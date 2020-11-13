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Dünya Aynı günde 4 Kovid-19 testi yaptırdı! Elon Musk'ın sözleri dünya gündemini sarstı
Dünya

Aynı günde 4 Kovid-19 testi yaptırdı! Elon Musk'ın sözleri dünya gündemini sarstı

Elektrikli araç tasarlayan ve üreten Tesla şirketinin Üst Yöneticisi Elon Musk, aynı gün içinde yaptırdığı 4 koronavirüs testinden ikisinin negatif, ikisinin pozitif çıktığını belirterek "Büyük bir sahtekarlık dönüyor" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-13 12:38:00 -
Aynı günde 4 Kovid-19 testi yaptırdı! Elon Musk'ın sözleri dünya gündemini sarstı

Elektrikli araç tasarlayan ve üreten Tesla şirketinin Üst Yöneticisi Elon Musk, Twitter'da "Büyük bir sahtekarlık dönüyor. Bugün 4 kez test yaptırdım. 2 test negatif, 2 test pozitif geldi. Aynı alet, aynı test, aynı hemşire. BDnin (Becton Dickinson) hızlı antijen testi." paylaşımını yaptı.

Elon Musk,"şimdiye kadar tipik soğuk algınlığı belirtilerinin dışında sıra dışı bir semptom göstermediğini" belirterek 2 farklı laboratuvarda polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) testleri de yaptırdığını, sonuçların 24 saat içinde belli olacağını ifade etti.

Tıbbi teknoloji şirketi Becton Dickinson ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.

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