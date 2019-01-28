Aynı gün 5 ameliyata girip 100'e yakın hastayı muayene eden doktordan acı haber

Konya'da Seydişehir Devlet Hastanesi'nde kulak, burun boğaz uzmanı doktor İsmail Cem Temel (32), kapısı kilitli olan poliklinikteki odasında ölü bulundu. Temel'in kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı belirtildi.

Koluna damar yolu açtırdı

Olay, akşam saatlerinde Seydişehir Devlet Hastanesinde meydana geldi. Gün içinde 5 ameliyat gerçekleştirip, yaklaşık 100 hastayı muayene eden doktor İsmail Cem Temel, iddiaya göre bel ağrısı şikayeti nedeniyle hemşirelere 'ağırı kesici yapacağım' deyip koluna damar yolu açtırdıktan sonra odasına geçti.

Kapının kilitli olduğunu fark edince...

Mesai bitiminde odasına gelen temizlik görevlileri, kapının kilitli olduğunu fark edince Temel'in odasında telefonla görüşme yaptığını zannedip ayrıldı. Bir süre sonra tekrar geri geldiklerinde kapının yine kilitli olması üzerine hastane yönetimine haber verildi.

Kesin ölü nedeni araştırılacak

Kilitli olan kapı açılıp içeri girildiğinde Dr. Temel, hareketsiz halde bulundu. Mesai arkadaşları yaptığı kontrolde Temel'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Eşi Aslı Bilgiç Temel'in de aynı hastane deri ve zührevi hastalıkları uzmanı olan cem Temel'in kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı belirtildi. Temel'in cesedi otopsi için çalıştığı hastanenin morguna kaldırıldı.