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Aynı gün 5 ameliyata girip 100'e yakın hastayı muayene eden doktordan acı haber

Konya'da aynı gün 5 ameliyat yapıp yaklaşık 100 hastayı muayene eden 32 yaşındaki doktor İsmail Cem Temel, odasında ölü bulundu.

28 Ocak 2019 Pazartesi 22:30
Aynı gün 5 ameliyata girip 100'e yakın hastayı muayene eden doktordan acı haber

Konya'da Seydişehir Devlet Hastanesi'nde kulak, burun boğaz uzmanı doktor İsmail Cem Temel (32), kapısı kilitli olan poliklinikteki odasında ölü bulundu. Temel'in kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı belirtildi.

Koluna damar yolu açtırdı

Olay, akşam saatlerinde Seydişehir Devlet Hastanesinde meydana geldi. Gün içinde 5 ameliyat gerçekleştirip, yaklaşık 100 hastayı muayene eden doktor İsmail Cem Temel, iddiaya göre bel ağrısı şikayeti nedeniyle hemşirelere 'ağırı kesici yapacağım' deyip koluna damar yolu açtırdıktan sonra odasına geçti.

Kapının kilitli olduğunu fark edince...

Mesai bitiminde odasına gelen temizlik görevlileri, kapının kilitli olduğunu fark edince Temel'in odasında telefonla görüşme yaptığını zannedip ayrıldı. Bir süre sonra tekrar geri geldiklerinde kapının yine kilitli olması üzerine hastane yönetimine haber verildi.

Kesin ölü nedeni araştırılacak

Kilitli olan kapı açılıp içeri girildiğinde Dr. Temel, hareketsiz halde bulundu. Mesai arkadaşları yaptığı kontrolde Temel'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Eşi Aslı Bilgiç Temel'in de aynı hastane deri ve zührevi hastalıkları uzmanı olan cem Temel'in kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı belirtildi. Temel'in cesedi otopsi için çalıştığı hastanenin morguna kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 22:30
  1. Konya
  2. Seydişehir
  3. Seydişehir Devlet Hastanesi
  4. Aslı Bilgiç Temel

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  • idris eidris e6 dk önce
    simdi antalyada...ertan yilmaz diye akil hocalari vardi... onlarca ateist insanlar yestirdi....akillara zarar, paylasimlarindanda belli zaten. sadece su pokemon tipli gülrizin ölümüyle alakali isikli günesli dileklerinden belli zaten. akil fukarasi olunca insan, hem ruha ve ölümden sonraki hayata inanmazlar, ama rusu icinde günese gitmeye.... isiklar icinde uyumasi icin dilek dilemedende vazgecemezler......
  • imlaimla11 dk önce
    Yayınlar mısınız bilmem ama bu vesile ile düzeltilmesi gerektiğine inandığım bi hususa dikkat çekmek istiyorum. "Sitres" yazan arkadaş mahsus mu öyle yazdı bilmiyorum ama diğru yaptığını düşünüyorum. Pilan tiren şeklinde yazmamız gerektiğine inanıyorum ilgili kelimeleri. Arapça kökenli kelimeleri türkçwnin kurallarına uydurarak kullanıyoruz. Örneğin kitab değil kitap hitab değil hitap mahcub değil mahcup yazıyoruz ve söylüyoruz. Çünkü teorik olarak bilmeyenler bile alışkanlıkla "türkçe bir kelimenin son harfi b,c,d,g olmaz" kuralına uyarak kelimenin son harfini değiştirir ve yazarken de öyle yazarız. Öyleyse iki sessizi yan yana getirip söylemek ve yazmak yerine dosdogru söyledigimiz gibi neden yazmayalım?
  • wd.40wd.4039 dk önce
    sitres

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