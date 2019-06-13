Hem dar gelirli hem de orta gelirli binlerce vatandaş TOKİ’den ev nasıl alındığını araştırıyor. TOKİ konut başvurusu nasıl yapılır? TOKİ başvuru şartları neler? Aynı evde ikamet eden herkes TOKİ konut satışları için başvuru yapabilir mi? TOKİ'den ev nasıl alınır? TOKİ son dakika satışları. TOKİ başvuru 2019, TOKİ başvuruları nereye yapılıyor, engelli TOKİ başvuruları 2019 ne zaman, TOKİ başvuru ücreti iadesi, TOKİ başvuruları nereye yapılıyor 2019, TOKİ başvuru yerleri nedir?

Aynı evde ikamet eden herkes TOKİ konut satışları için başvuru yapabilir mi?

Kuralı satışlarda ve/veya alt gelir projelerinde, hane halkı adına sadece bir başvuru yapılabilmektedir. Açık satışlarda ise, genel olarak bu şart aranmamakta olup, projelerin durumlarına göre bazen uygulanabilmektedir. İlgili projelerin satış duyurularında bu bilgiler detaylı olarak yer almaktadır.

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