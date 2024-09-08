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Gündem Aynı aileden 4 kişiyi katlettiler!
Gündem

Aynı aileden 4 kişiyi katlettiler!

Yeniakit Publisher
2024-09-08 09:00:00 -
Aynı aileden 4 kişiyi katlettiler!

İsrail Gazze'ye düzenlediği saldırıda aynı aileden 4 Filistinliyi öldürdü.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda aynı aileden 4 Filistinli öldü.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail ordusunun Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki El-Alemi bölgesine saldırı düzenlediği belirtildi.

Saldırıda aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği aktarılan haberde, cenazelerin Kemal Advan Hastanesine kaldırıldığı ifade edildi.

WAFA'nın haberinde ayrıca İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzey bölgelerini topçu atışıyla hedef aldığı kaydedildi.

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