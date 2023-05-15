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Gündem Aynı aileden 4 isim 4 farklı partiden aday olmuştu… Sadece biri kazandı! Bakın hangi partiden
Gündem

Aynı aileden 4 isim 4 farklı partiden aday olmuştu… Sadece biri kazandı! Bakın hangi partiden

Yeniakit Publisher
2023-05-15 15:29:00 -
Aynı aileden 4 isim 4 farklı partiden aday olmuştu… Sadece biri kazandı! Bakın hangi partiden

Şırnak'ta Tatar ailesinden 4 kardeş 4 farklı partilerden aday olmuştu... Resmi olmayan sonuçlara göre 4 adaydan sadece biri vekil olabildi.

28. Dönem Milletvekili Seçimleri, 14 Mayıs Pazar günü tamamlandı. Kesin olmayan seçim sonuçlarına göre partilerin Meclis’e gönderdiği milletvekilleri de belli oldu.

Şırnak’ta aynı aileden Sabri Tatar Yeniden Refah Partisi'den, Arslan Tatar AK Parti'den, MHP Şırnak İl Başkanı Halil Tatar MHP'den, Mahmut Tatar ise Zafer Partisi'nden milletvekili aday olmuştu.

Şırnak resmi olmayan sonuçlara göre AK Partili Arslan Tatar milletvekili seçildi.


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