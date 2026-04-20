AYM'nin siyasi parti mali denetim kararları Resmi Gazete'de
Anayasa Mahkemesinin 11 siyasi partinin 2023 yılına ilişkin mali denetim kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Yüksek Mahkeme, partilerin kesin hesaplarının mevcut bilgi ve belgelere göre mevzuata uygun olduğuna hükmetti.
Anayasa Mahkemesinin çeşitli siyasi partilere yönelik mali denetim kararları Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararlar kapsamında 11 siyasi partinin 2023 yılına ait mali hesapları incelendi.
Buna göre, Emek Partisi, Demokrat Parti, Devrim Hareketi Partisi, Doğru Yol Partisi, Güç Birliği Partisi, Cihan Partisi, Al Sancak Partisi, Komünist Parti, Kürdistan Komünist Partisi, Yerli ve Milli Parti ve Tuğra Partisinin 2023 yılına ait mali denetimleri gerçekleştirildi.
Yüksek Mahkeme, söz konusu partilerin anılan dönemlere ait kesin hesaplarının eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna karar verdi.