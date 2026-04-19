Dijital cihaz çoğaldıkça... Postür bozukluğuna yol açan sendrom: Tekno boyun nedir?

Günümüzde teknolojinin hayatımızın her alanında olması, bizlere pek çok kolaylık sunarken bazı tehlikeleri de beraberinde getiriyor. Bunlardan en yaygın olanı tekno boyun olarak adlandırılan duruş bozukluğudur. Tekno boyun, telefon, tablet veya bilgisayar ekranı gibi teknolojik aletleri kullanırken öne eğilerek uzun süre bakma sonucunda ortaya çıkan, boyun ve sırt bölgesine aşırı yük bindiren bir sağlık sorunudur. Normalde 4–5 kilogram olan insan başı, öne doğru her 15 derece eğildiğinde boyundaki disklere yaklaşık 5 kilogram ek yük bindirir. Bu nedenle telefonu göğüs hizasında değil de göbek hizasında tutan bir kişi, boynuna fark etmeden 20 kilodan fazla yük uygulamış olur. Bu yüklenme önce boyun ve sırt kaslarında gerilmeler ve sertleşmeler sonucu ağrıya, sonra boyun düzleşmesine, uzun vadede ise omurlar arası disklerin yıpranmasına ve kireçlenmesine kadar giden bir tabloya neden olabilir. Tekno boyun sadece yetişkinlerde değil, artık ergenlerde de giderek artan bir problem haline gelmiştir çünkü ekran süresi her yaş grubunda giderek yükselmektedir. Bu durum baş ağrısı, boyu gerginliği, boyun ve sırt bölgesinde ağrı, öne eğik bir duruş ve nefes kapasitesinde azalma gibi birçok probleme yol açabilir.