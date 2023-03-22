AYM'nin ret kararından sonra HDP kapatılacak mı? İşte hukukçuların yorumu

Yargıtay Başsavcısı Bekir Şahin'in 7 Haziran 2021'de HDP'nin kapatılmasına yönelik açtığı davada bugün yeni bir gelişme yaşandı. Anayasa Mahkemesi (AYM), HDP'nin sözlü savunmayı 14 Mayıs'taki seçimden sonra yapma talebini reddetti. AYM, savunmanın 11 Nisan'da yapılması yönündeki kararı onadı. Normal takvime göre 14 Mart'ta yapılması planlanan sözlü savunma, HDP'nin isteğiyle 11 Nisan'a ertelenmişti.

Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hasan Tahsin Fendoğlu ile AK Parti Bilecik Milletvekili Avukat Selim Yağcı, AYM'nin HDP aleyhine aldığı ret kararını ve olası kapatılma ihtimalini Haber 7 okuyucuları için yorumladı. İşte, Prof. Dr. Fendoğlu ile Av. Yağcı'nın açıklamaları:

Avrupa ve ABD'deki örnekleri

Prof. Dr. Hasan Tahsin Fendoğlu, HDP aleyhine açılan kapatma davasını Avrupa ve ABD'deki örnekleri üzerinden şu ifadelerle anlattı:

"Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) parti kapatma davalarıyla ilgili kararları var. AİHM, ‘Eğer bir siyasi parti, şiddetle ilişkiliyse, terörle bağlantılıysa kapatılır’ hükmünde bulunuyor. İspanya’da Batasuna Partisi örneği vardı. Batasuna, AİHM’e taşındığında, orada kapatma kararı çıkmıştı. Parti önce İspanya’da kapatılmış, parti yetkilileri konuyu AİHM’e taşımış ve kararda bir değişiklik olmamıştı. Dolayısıyla Avrupa’nın hukukuna ve mahkemelerine baktığımız zaman, bu tür durumlarda partilerin kapatılabileceğini görüyoruz. Bir de ABD’ye bakalım… ABD’de Federal Yüksek Mahkeme’nin (Supreme Court) en yüksek mahkeme olduğunu biliyoruz. Burada da PKK terör örgütüyle ilgili bir karar alınmıştı. Bir profesör, PKK’ya fikri olarak, düşünsel olarak katkı sunmak istemiş ve bu konu Federal Yüksek Mahkeme’ye kadar gelmişti. Mahkeme, PKK’yı terör örgütü olarak nitelendirip oraya fikri ve düşünsel yardımda bulunmanın hukukun ihlali olacağı ve suça teşkil edeceği kararını almıştı."

HDP kapatılacak mı?

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Prof. Dr. Fendoğlu, AYM'den 'kapatma' kararı çıkması için 3'te 2'lik çoğunluk gerektiğini, "Bugün Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) almış olduğu kapatma davasına erteleme talebine ret kararını yerinde buluyorum. Gayet yerinde bir karar. AYM’nin 15 tane üyesi var. Başkanın oyu 2 tane. Kesin bir şey söylemek doğru da olmaz. Fakat kritik bir karar çıkacaksa bu balıksırtı olur. Yani 7’ye 8 gibi bir dağılım olabilir. Ancak parti kapatmalarda 3’te 2’lik çoğunluğun sağlanması gerekiyor. Yani 10 kişinin kapatılmasını istemesi lazım. 9 kişi olursa kapatma kararı çıkmaz. Çok kritik bir karar çıkacağını düşünüyorum" diye yorumladı.

Hazine yardımı detayı

AK Parti Bilecik Milletvekili Avukat Selim Yağcı, Anayasa Mahkemesi'nin HDP lehine almış olduğu hazine yardımı kararı üzerinden kapatma davasını şöyle özetledi:

"Anayasa Mahkemesi’nin eylemlerini seçimlere ilişkin olarak hazine yardımının serbest bırakılması üzerinden yorumlarsak HDP’nin kapatılmasına yönelik kamuoyunun beklediği bir kararın çıkmayacağını düşünüyorum. Tabi mahkeme heyeti son kararını açıklamadan bunları bilmek mümkün değil. Eğer AYM, kapatılmaya ilişkin bir karar verirse hem siyasi hem de hukuki bir problem ortaya çıkacak. HDP bu olasılıkları öngörerek hazırlıklarını yapıyor. Maalesef bu kapatma kararları yenilerinin farklı kimseler üzerinden kurulmasıyla kamuoyunun beklediği katkıyı sağlamayacak. Bu sebepten dolayı kamuoyu, hazine yardımının kesilmesinin devamını bekliyordu. Milletimizin helal paralarından, vergilerinden oluşan bu paraların, maalesef PKK’nın siyasi temsilciğini yapan bir partiye akıtan kararın kamuoyunun vicdanını sızlattığını düşünüyorum. Hazine yardımı üzerindeki tedbir kararının kaldırılması ve yargılamaya devam edilecek olması, yine kamuoyunun vicdanını yaralayacak bir karar çıkacağının sinyallerini veriyor sanki."

Kaynak: Haber 7