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Gündem AYM'den 'soyadı' kararı!
Gündem

AYM'den 'soyadı' kararı!

Yeniakit Publisher
2023-04-28 11:26:00 -
AYM'den 'soyadı' kararı!

Anayasa Mahkemesi (AYM), Türk Medeni Kanunu'ndaki kadının evlenmeden önceki soyadını kullanmasını engelleyen hükmü iptal etti.

AYM, Türk Medeni Kanunu'nda “kadının evlilikten sonra bekarlık soyismini ancak eşinin soyadının önünde kullanabilmesine" imkan veren hükmü “eşitliğe aykırı olduğu" gerekçesiyle iptal etti.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar yürürlüğe girdi. Artık evlenen kadınlar kocasının soyadını kullanmak zorunda olmayacaklar.

Kadınlar, sadece kendi soyadlarını veya kocasının soyadıyla birlikte kullanmayı seçebilecekler.

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