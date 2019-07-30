AYM'den skandal kararla ilgili ilginç savunma! AYM'den yapılan açıklamada ''Karar AYM'nin bildiriren yer alan görüşleri desteklediği ya da paylaştığı anlamına gelmez'' denildi.

Anayasa Mahkemesi'nden (AYM), sözde ''barış bildirisi''ne imza atan akademisyenler kararıyla ilgili değerlendirme yapıldı. Açıklamada özetle şu ifadelere yer verildi: ''Karar AYM'nin bildiride yer alan görüşleri desteklediği ya da paylaştığı anlamına gelmez. AYM'nin içeriğine katılmadığı sözler de ifade özgürlüğü kapsamında kalabilir. Ağır eleştirilere demokratik çoğulculuk açısından daha fazla tahammül edilmesi gerekir. Haksız eleştirilere cevap verme imkanı varsa ceza kovuşturmasına başvurulmamalıdır.''

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