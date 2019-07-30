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AYM'den skandal kararla ilgili ilginç savunma!

AYM'den yapılan açıklamada ''Karar AYM'nin bildiriren yer alan görüşleri desteklediği ya da paylaştığı anlamına gelmez'' denildi.

30 Temmuz 2019 Salı 17:56
AYM'den skandal kararla ilgili ilginç savunma!

Anayasa Mahkemesi'nden (AYM), sözde ''barış bildirisi''ne imza atan akademisyenler kararıyla ilgili değerlendirme yapıldı.

Açıklamada özetle şu ifadelere yer verildi:

''Karar AYM'nin bildiride yer alan görüşleri desteklediği ya da paylaştığı anlamına gelmez. AYM'nin içeriğine katılmadığı sözler de ifade özgürlüğü kapsamında kalabilir.

Ağır eleştirilere demokratik çoğulculuk açısından daha fazla tahammül edilmesi gerekir. Haksız eleştirilere cevap verme imkanı varsa ceza kovuşturmasına başvurulmamalıdır.''

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 17:56
  1. Anayasa Mahkemesi
  2. AYM

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  • KuzgunKuzgun22 dk önce
    Destekledigi anlama gelmezmis.hendekcileri savunanlari affet sehitlerin kanini sizlat sonra milletle dalga gecer gibi laf soyle.insallah sehitlerin yuzu suyu hormtine Allah ayaginizdan basinizdan tasi eksik etmez Allahtan bulun bu miilete ihsnet edenler ihya olmaz
  • Şeref KazanŞeref Kazan27 dk önce
    Allah cc soyunuz kıyamet sabahına kadar lanet etsin zerre adaleti uygulamanız 1000lerce sora atlayıp işinize gelene bakmazdınız...........
  • Erda lErda l42 dk önce
    Bir zamanlar sırf akit okuyorum diye tutuklandik.O zamanlar da akit devlet için terör örgütü medyası gazetesi idi. O zamanda biz sadece fikrimizi ifade ediyorduk. Şimdide akademisyenler fikir ifade etmiş .beğenirsin begenmen. Fiiliyat yok sende onu eleştir ama hemen kolluk gorevlisini devreye sokma.herkes fikrini ve düşüncesini söylesin.ne var bunda.Aym yi destekliyoruz.selam ve dua ile
  • CumhurCumhur50 dk önce
    Aman dikkatli olmamız lazım.AYM (!)çizgiden çıktı.Sanki alttan alta birşeylere kamuoyunu hazırlıyor.Bu.mahkeme (!) Cancık dindarı bırakmadı mı? Yarın apo için ve selocan için bir hak ihlali var demiyeceklerini kim garanti edebilir.Allah'ım şerlerinden bu milleti korusun.Başkan güven vermiyor.Geçmiş de Polis Akademis başkanı iken Fetö'ye alan verdi.Fetöcü ne kadar emniyet müdürü varsa hepsi tezgahında yetişdi. Ciddi endişe duymaktayız.
  • Osman Osman 52 dk önce
    Bizi üzen veya şok eden ifadeler olsa bile tahammül göstermek gerekir. Zamanında başörtüsü için verlen mücadele için irticacı suçlamaları yapılırdı ve yanlıştı. Benzer tahammülsüz kesimler başörtüsü zulmüne dair açıklamaları şeriat talepleri olarak adlandırıp laik devleti yıkmak suçlamaıyla nitelendirirlerdi. Bu nedenle, Anayasa Mahkemesibin barış bildirisine dair son Kararı doğru ve özgürlükçü bir yaklaşım... ancak, karara ilişkin eleştiriler ve bildiriler üzerine açıklama yapılması yanlıştır.
  • ibrahim canibrahim can1 sa önce
    Goruslerini desteklememismis.Sen terorisleri desteklemek sucmu degilmi ona karar vereiyorsun.
  • MilletMillet1 sa önce
    şerften muhaf haysiyetsizler .görüşler hoşunuza gitmiyor öylemi Vatan hainlerine nerelerden emir aldınız da bu kararı aldınız
  • SüleymanSüleyman1 sa önce
    Timsah gözyaşlarımı desem milletle alaymı ediyorsunuz kardeşimmi desem ne diyeceğimi bilemedim doğrusu

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