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AYM'den skandal "barış bildirisi" kararı!

AYM, "barış bildirisi" olarak adlandırılan metne imza atan akademisyenlerin yaptığı bireysel başvuruda hak ihlali kararı verdi.

26 Temmuz 2019 Cuma 16:57
AYM'den skandal "barış bildirisi" kararı!

Anayasa Mahkemesi, "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" adıyla hazırlanan metne imza atan 9 akademisyenin, terör örgütü propagandası yapma suçundan cezalandırıldıkları gerekçesiyle yaptıkları bireysel başvuruda hak ihlali kararı verdi.

Bir grup akademiysen tarafından yayımlanan bildiriye imza veren 9 akademisyen Füsun Üstel, İbrahim Garip, Yasemin Gülsüm Acar, Ayda Rona Aylin Altınay Cingöz, Melda Tunçay, İzzeddin Önder, Canan Özbey, Nazlı Ökten Gülsoy ve Zübeyde Gaye Çankaya Eksen, "terör örgütü propagandası yapma suçundan cezalandırılmaları" nedeniyle ifade özgürlüklerinin ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurdu.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, 9 akademisyenin yaptığı başvuruyu birlikte ele aldı.

Skandal karar!

Alınan bilgiye göre, toplantıda 8 üyenin ihlal kararına karşı 8 üye ihlal bulunmadığı yönünde görüş bildirdi. Ancak, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın "ihlal" yönünde oy kullanması nedeniyle "eşitlik halinde başkanın katıldığı tarafın oyunun iki oy sayılacağı"na ilişkin hüküm gereği bireysel başvuruda ihlal kararı verildi.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, ihlalin ortadan kaldırılması ve yeniden yargılama yapılması için karar örneğinin yerel mahkemelere gönderilmesine, başvuruculara 9 bin lira tazminat ödenmesine de hükmetti.

Barış bildirisi, PKK destekçisi sözde akademisylenlerin, Türkiye’nin katliam yaptığını savunduğu ve terör örgütü PKK ile Türkiye arasındaki çatışmaların sonlandırılmasını talep ettikleri, bu doğrultuda imza attıkları bir bildiriydi.

Hain imzacılar Ermeni aşığı çıktı

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 16:57
  1. Anayasa Mahkemesi
  2. barış bildirisi
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  4. Füsun Üstel
  5. İbrahim Garip
  6. Yasemin Gülsüm Acar
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  8. Melda Tunçay
  9. İzzeddin Önder
  10. Canan Özbey
  11. Nazlı Ökten Gülsoy
  12. Zübeyde Gaye Çankaya Eksen

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