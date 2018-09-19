AYM’den homolara bir destek daha

Hakkı Bilir İstanbul Anayasa Mahkemesi (AYM) Türk aile yapısını yok etmek olağanüstü bir gayret sarf eden eşcinseller sapkınlara ise açıktan destek veriyor. İslami davalardan yatan mahkumların bireysel başvurularını ret eden AYM, bir kez daha eşcinsel sapkınların sözde haklarını savunan bir karara imza attı. Daha önce Türk Medeni Kanunu’nun cinsiyet değişikliğine izin verilmesi için, “üreme yeteneğinden yoksun olma” şartını iki kez iptal eden AYM, M.K isimli bir eşcinselin “cinsiyet değiştirme” başvurusunu reddeden Şanlıurfa 3. Asliye Mahkemesi’nin kararını “hak ihlali” saydı. AYM, gerekçeli kararında, “Anayasa’nın 17. maddesinde güvence altına alınan maddi ve manevi varlığın korunması ve geliştirmesi hakkının ihlal edildiğine karar verilmiştir” ifadelerine yer verdi.

AYASOFYA MAHZUN BIRAKILDI

Daha önce de vermiş olduğu birçok kararla tepki çeken AYM’nin, “cinsiyet değiştirmek” için yapılan başvuruyu “hak ihlali” olarak değerlendirmesi bu kadar da olmaz dedirtti. AYM, vermiş olduğu bu skandal kararla cinsiyet değiştirmenin ise adeta önünü açtı. Eşcinsellerin adeta kollandığı kararın ilgili kısmında şu ifadelere yer verildi, “Başvurucunun maddi ve manevi varlığının korunması hakkına yapılan müdahalenin, demokratik bir toplumda gerekli olarak değerlendirilemeyeceği sonucuna ulaşılmıştır. Anayasa Mahkemesi açıklanan gerekçelerle Anayasa’nın 17. maddesinde güvence altına alınan maddi ve manevi varlığın korunması ve geliştirilmesi hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir” AYM, 30 Kasım 2017’de ise cinsiyet değiştirme ameliyatı olamadığı için nüfus cüzdanı değiştirilemeyen bir eşcinselin davasını da karara bağlamıştı. AYM, Türk Medeni Kanunu’nun cinsiyet değişikliğine izin verilmesi için, “üreme yeteneğinden yoksun olma” şartını iptal etmişti. Bu konuda bir başka başvuruda ise Edirne 1. Asliye Mahkemesi’nce yapılmıştı. AYM, bu başvuruda da “üreme yeteneğinden yoksun olma” şartını Anayasa’ya aykırı bularak iptal etmişti.

JET HIZIYLA KABUL ETTİ

İslami dava mahkumlarının bireysel başvurularını sürekli olarak reddederek yüzlerce aileyi mağdur eden Anayasa Mahkemesi (AYM) bir homonun “cinsiyet değiştirmek” için yaptığı bireysel başvuruyu ise olumlu bir şekilde karara bağladı. Toplumun büyük beklentiler içerisinde olduğu birçok başvuruyu, “yetkisizlik” bahanesiyle reddeden AYM, M.K isimli eşcinsel bir kişinin başvurusunu ise jet hızıyla kabul etti. Daha önce Şanlıurfa 3. Asliye Mahkemesi’ne “cinsiyet değiştirmek” için başvuran M.K’nın isteğini reddetmesi sonrası AYM’ye yaptığı bireysel başvurudan, “hak ihlali” kararı çıktı.