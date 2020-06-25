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AYM'den HDP'li vekiller için flaş karar

AYM, HDP'li milletvekilleri Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın vekilliğinin düşürülmesine karşı yapılan başvuruyu karara bağladı. Mahkeme, söz konusu vekiller için yapılan itirazı reddetti.

Yeniakit Publisher
2020-06-25 14:31:00 - 2020-06-25 14:37:34
AYM'den HDP'li vekiller için flaş karar

Anayasa Mahkemesi (AYM), HDP'li milletvekilleri Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın vekilliğinin düşürülmesine karşı yapılan başvuruyu karara bağladı. Mahkeme, söz konusu vekiller için yapılan itirazı reddetti.

AYM, CHP'nin Af Yasası'ndaki bazı hükümlerin iptali istemiyle yaptığı başvuru üzerinde ilk incelemesini tamamladı. Başvurunun esastan görüşülmesine karar verildi. Mahkeme ayrıca, baro başkanlarının provokatif eylemiyle ilgili şehirlerarası yollarda gösteriyi yasaklayan düzenlemenin iptal talebini daha sonra görüşmeye karar verdi.

 

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