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Gündem AYM'den hak ihlali kararı! İstimlak dışında kullanıma izin yok
Gündem

AYM'den hak ihlali kararı! İstimlak dışında kullanıma izin yok

Anayasa Mahkemesi (AYM), toplu konut yapımı için kamulaştırılan taşınmazların bu amaca uygun kullanılmadığı iddiasıyla yapılan bireysel başvuruda mülkiyet hakkının ihlal edildiğine hükmetti.

Yeniakit Publisher
2021-11-17 12:27:00 -
AYM'den hak ihlali kararı! İstimlak dışında kullanıma izin yok

Ankara Çankaya’daki 52 taşınmaz, toplu konut yapımı için 1993’te Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından kamulaştırıldı ancak aralarında başvurucunun hissesi bulunan iki taşınmazın da olduğu parselasyon işlemi sonucunda ifraz edilen toplam 12 parselde 2012’ye kadar kamulaştırma amacına uygun bir işlem yapılmadı. Kamulaştırılan arazilerin amacına uygun kullanılmadığı gerekçesiyle taşınmazların bir kısmının iadesini isteyen başvurucu, açtığı davaların reddedilmesi üzerine 2016’da AYM’ye bireysel başvuru yaptı. Başvuruyu değerlendiren AYM, mülkiyet hakkının ihlal edildiğine hükmetti.

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