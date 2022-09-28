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Gündem AYM'den CHP'ye şok! İptal istemi reddedildi
Gündem

AYM'den CHP'ye şok! İptal istemi reddedildi

Son dakika haberi: Son dakika haberi: Anayasa Mahkemesi, CHP'nin cumhurbaşkanını seçim yasaklarının dışında tutan maddenin de dahil olduğu bazı hükümlerin iptal istemini oy çokluğuyla reddetti.

Yeniakit Publisher
2022-09-28 18:01:00 -
AYM'den CHP'ye şok! İptal istemi reddedildi

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Milletvekili Seçimi Kanunu'nda değişiklik yapan kanunun bazı hükümlerinin iptal istemini oy çokluğuyla reddetti.

CHP, 7393 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un seçim kurullarının oluşumunu düzenleyen 5 ve 6'ncı, cumhurbaşkanını propaganda yasakları dışında tutan 11'inci ve seçim kurullarının 3 ay içinde yenilenmesini öngören 12'nci maddelerinin iptali için AYM'ye başvurmuştu.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebini, gündem toplantısında esastan görüşerek karara bağladı.

Yüksek Mahkeme, iptali istenen hükümlerin Anayasa'ya aykırı olmadığına ve iptal istemlerinin reddine oy çokluğuyla karar verdi.

 

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