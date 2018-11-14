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AYM'den CHP'li vekillere ret!

Anayasa Mahkemesi, CHP'li vekillerin açtığı iptal davasını reddetti. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

14 Kasım 2018 Çarşamba 13:53
AYM'den CHP'li vekillere ret!

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) CHP’li Levent Gök, Özgür Özel ile 130 milletvekilinin açtığı iptal davasına ilişkin kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bugünkü sayıda yer alan kararda, 6763 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’la getirilen kimi düzenlemelerin anayasanın 2, 5, 10, 36, 37 ve 90. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebiyle başvurunun yapıldığı bildirildi.

İptali istenen kanun hükümleri; sırf askeri suçlar ile hapis cezasının üst sınırı üç ayı geçen askeri suçlar hakkında ön ödeme hükümlerinin uygulanmasını engelleyen düzenleme, uyuşturucu madde kullanımı ve ticareti suçlarına karışmış kişiler için getirilen etkin pişmanlık hükümleri uyarınca ilgili kamu kurumu görevlileri ile sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirme yükümlüğünün ortadan kalkmasına ilişkin düzenleme, Ceza Muhakemesi Kanunu'na ilişkin davanın nakli ve duruşmanın başka bir yerde yapılması için mahkemeye yetki veren düzenleme, duruşmaya başlanmasında izlenecek hususlara ilişkin düzenleme ve duruşma sırasında tercüman bulundurulacak hallerin belirlendiği düzenlemeden oluşuyor.

Oybirliğiyle reddedildi

"Dava dilekçesinde özetle, iptalleri talep edilen 6763 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmasının insan haklarına saygılı, demokratik hukuk devleti ilkesine, anayasanın üstünlüğüne ve bağlayıcılığına aykırılık oluşturulan sonradan giderilmesi olanaksız zararların ortaya çıkmasına neden olacağı belirtilerek iptalleri ve yürürlüklerinin durdurulması talep edilmiştir" denilen kararda, 24 Kasım 2016 tarihli ve 6763 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun'un; 2, 17, 21, 29 ve 30. maddeleri ile getirilen düzenlemelerin anayasaya aykırı olmadıklarına ve iptal taleplerinin oybirliğiyle reddine hükmedildi. Söz konusu düzenlemelere yönelik yürürlüğün durdurulması taleplerinin de iptal davasının reddinden dolayı oybirliğiyle reddedilmesine karar verildi.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 13:53
  1. Ceza Muhakemesi Kanunu
  2. Levent Gök
  3. Özgür Özel
  4. AYM
  5. CHP

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