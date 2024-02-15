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Gündem AYM ve Yargıtay tartışmasına girdi! Bülent Arınç yine kafayı çıkardı yine şaşırtmadı
Gündem

AYM ve Yargıtay tartışmasına girdi! Bülent Arınç yine kafayı çıkardı yine şaşırtmadı

Yeniakit Publisher
2024-02-15 13:24:00 -
AYM ve Yargıtay tartışmasına girdi! Bülent Arınç yine kafayı çıkardı yine şaşırtmadı

Yaptığı tepki çeken açıklamalarla hükümeti zor durumda bırakmak isteyen kirli odakların ekmeğine yağ süren Bülent Arınç bu kez AYM tartışmalarına değindi.

Eski Başbakan Yardımcısı ve eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, X hesabından yayımladığı açıklamada eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş‘ı vefat yıldönümünde andı. Arınç, Kadir Topbaş’ın belediyeciliğini övdükten sonra, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan‘ın AYM kararlarına uyulmamasına tepki gösteren konuşmasını değerlendirdi.

Arslan’ı savunmanın vefa gereği olduğunu söyleyen Arınç, “İyi ki varsınız ve hep var olasınız. Sizleri savunması gerekenlerin suskunluğunu üzüntüyle takip ediyorum. Merhum Aliya’nın dediği gibi “ve her şey bittiğinde, hatırlayacağımız şey; düşmanlarımızın sözleri değil, dostlarımızın sessizliği olacaktır” ifadelerini kullandı.

Arslan’ın son konuşmasını ilgiyle dinlediğini söyleyen Arınç, “Verdiğiniz hikmet dolu örnekler beni çok duygulandırdı. Temel hak ve özgürlüğün korunması, ahde vefa ilkelerini çok güzel ifade ettiniz. Sayın başkan, sizi ve size yoldaş olan işte, gönülde, fikirde bir olduğunuz çalışma arkadaşlarınızı çok seviyor ve takdir ediyoruz” dedi. Arınç, “Son zamanlarda size yöneltilen hakaretamiz ifadeler, istihza dolu cümleler, tezyif edici ithamlar ve tehditleri şiddetle kınıyorum. Sizler bu milletin kabul edilmiş duası oldunuz” diye devam etti.

Arınç şunları yazdı:


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Arınç'ın açıklamalarına tepki yağdı. Söz konusu paylaşım, "AYM kararlarına uyulmamasının yasal zemini yok da Yargıtay kararlarına uyulmamasının yasal zemini var mı Bülent Arınç" yorumlarına neden oldu.

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