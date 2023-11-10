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Gündem AYM kararları herkesi bağlar/Yargıtay son mercidir!
Gündem

AYM kararları herkesi bağlar/Yargıtay son mercidir!

Yeniakit Publisher
2023-11-10 10:51:00 - 2023-11-10 10:53:50
AYM kararları herkesi bağlar/Yargıtay son mercidir!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "AYM kararları herkesi bağlar/Yargıtay son mercidir!" başlıklı yazısı...

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Can Atalay kararı sonrası başlayan tartışmalara değindi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Diyorlar ki: “Anayasa Mahkemesi kararları, herkesi bağlar..”

Anayasa maddesini de önümüze koyuyorlar:

“Madde 153: Anayasa Mahkemesi kararları Resmî Gazetede hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzelkişileri bağlar.”
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Diğer taraf da diyor ki:

Yargıtay adli yargılamada son mercidir.

Anayasa maddesini de önümüze koyuyorlar:

“Madde 154 – Yargıtay, adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adli yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. Kanunla gösterilen belli davalara da ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar.”

Haydi bakalım, darbe anayasasının, iki maddesi arasında istediğiniz tercihi yapın.

İsterseniz kıldan tüyden gerekçelerle tercihde bulunun. İsterseniz tombala çekin, isterseniz yazı tura atın.. İsterseniz, “Onlar çağdışı oldu. Biz makine ile artık bu işi yapıyoruz” deyin..

İki madde var. Birbirlerini nakzediyor..

Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcığı da Anayasa’da yazılı.

Yargıtay’ın da son karar mercii olduğu, Anayasa’da yazılı..

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Yorumlar

Vatandaş

2024 hac fiyatları aşırı yüksek 65 yaş üstüne devlet kolaylık tanımalı bi çok konuda giderleri sübvanse eden devlet aynı hassasiyeti 65 yaş üstü hacı adayları içinde uygulamalı biz yazıldığımızda 6250 TL olan hac ücreti şimdi 205 bin TL bu rakamla çoğu insan hayal kırıklığına uğruyor gitmekten vazgeçiyor sonuçta ekonominin kötü olması milletin suçu değil sayın erdoğan hac fiyatlarını düşmesi yönünde adım atmalı özellikle 65 yaş üstü için devlet yardım etmeli.

Okur

Yargıtay öyle bir çıkış yaptı ki kim kimin adamı kim neyi savunuyor hangi parti nerde duruyor hepsi dökülüyor ortaya.
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