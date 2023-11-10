AYM kararları herkesi bağlar/Yargıtay son mercidir!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Can Atalay kararı sonrası başlayan tartışmalara değindi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Diyorlar ki: “Anayasa Mahkemesi kararları, herkesi bağlar..”

Anayasa maddesini de önümüze koyuyorlar:

“Madde 153: Anayasa Mahkemesi kararları Resmî Gazetede hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzelkişileri bağlar.”

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Diğer taraf da diyor ki:

Yargıtay adli yargılamada son mercidir.

Anayasa maddesini de önümüze koyuyorlar:

“Madde 154 – Yargıtay, adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adli yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. Kanunla gösterilen belli davalara da ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar.”

Haydi bakalım, darbe anayasasının, iki maddesi arasında istediğiniz tercihi yapın.

İsterseniz kıldan tüyden gerekçelerle tercihde bulunun. İsterseniz tombala çekin, isterseniz yazı tura atın.. İsterseniz, “Onlar çağdışı oldu. Biz makine ile artık bu işi yapıyoruz” deyin..

İki madde var. Birbirlerini nakzediyor..

Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcığı da Anayasa’da yazılı.

Yargıtay’ın da son karar mercii olduğu, Anayasa’da yazılı..

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