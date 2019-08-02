AYM gerekçeli kararda kıvırdı

Oğuzhan Gültekin Ankara

Aldığı kararla terör destekçişi akademisyenlere çanak tutan ve terör sevicilerini sevindiren AYM, gelen tepkiler üzerine açıkladığı gerekçeli kararda ise resmen kıvırdı.

“Kendini uyanık sanıyor”

“AYM üyeleri gerekçeli kararda kullandıkları ifadelerle kendilerini çok akıllı ve uyanık sanıyorlar” diyen Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, “Anayasa Mahkemesi üyelerinin aldıkları bu karar ve karar sonrası açıkladıkları gerekçeli karara nereden bakılırsa bakılsın, bir hukuk katliamıdır. Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir ülkesinde kendi devletine katil diyen kişiler haklı görülemez. Onların bu ifadeleri ‘İfade özgürlüğü’ kapsamında asla değerlendirilemez. AYM gerekçeli kararında ikiyüzlü tutumunu açık bir şekilde göstermiştir. Bizim bu kararı veren AYM üyelerinden beklediğimiz delikanlı gibi çıkıp, ‘Evet biz bu sözde akademisyenlerin devlete katil demesini haklı buluyoruz. Verdiğimiz kararın arkasındayız’ demelerini bekliyorduk. Ama görülüyor ki kararı veren AYM üyeleri gerekçeli kararda ‘kem küm’ ederek toplumun aklıyla resmen dalga geçmişlerdir” değerlendirmesinde bulundu.

“Yok hükmündedir”

AYM’nin gerekçeli kararı hakkında bütün şehit ve gazi ailelerin düşüncelerinin bir olduğunu söyleyen Şanlıurfa Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Yavuz da; “2016 yılında gerçekleştirilen hendek operasyonlarında birçok genç evladımızı şehit verdik. Birçok evladımız babasız kaldı. Bu insanlar ülkeleri için canlarını verdi. Ama sözde akademisyen olduklarını söyleyen bu terör seviciler teröristleri haklı çıkarmak için, ‘Devlet insanları katletti’ yalanını ortaya atarak saçma bir bildiriye imza attılar. AYM de bu bildiriyi destekleyen bir tutumda bulunarak bu terör sevicilerini haklı çıkardı. Ayrıca verilen kararın gerekçeli açıklamasında kullandığı ifadelerle bizlerin aklıyla alay etmeye kalktılar. Bu yapılanlar hangi vicdana sığar? Biz artık AYM’yi ve onun aldığı kararları tanımıyoruz. AYM’nin kararları bizim için yok hükmündedir” ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.