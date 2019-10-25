AYM eski raportörü Babacan ile görüşüyor
Anayasa Mahkemesi’nin eski raportörü ve eski AK Parti MKYK üyesi Prof. Dr. Osman Can’ın, yeni parti kurma çalışmalarını sürdüren Ali Babacan ile görüşmelerde bulunduğu öğrenildi.25 Ekim 2019 Cuma 22:51
Sezai Erhan yeniakit.com.tr YeniAkit’in ulaştığı bilgilere göre, Ali Babacan, Anayasa Mahkemesi’nin eski raportörü Osman Can ile parti çalışmalarını yürüttüğü Ankara Balgat’taki ofisinde bir kaç kez görüştü.
Görüşmelerde eski bakanlarda var
Görüşmelerde partinin kurucu fikrinin özgürlük ve hukukun üstünlüğü olmasıyla ilgili görüş alışverişinde bulunulduğu, görüşmede yer yer eski bakanlardan Sadullah Ergin ile Beşir Atalay’ın da yer aldığı belirtildi.
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