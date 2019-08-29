AYM Başkanı Zühtü Arslan’ın annesi vefat etti Anayasa Mahkemesi Başkanı (AYM) Prof.

Anayasa Mahkemesi Başkanı (AYM) Prof. Dr. Zühtü Arslan’ın annesi Melek Arslan, tedavi gördüğü Yozgat Şehir Hastanesinde vefat etti.

Bir süredir kalp yetmezliği nedeniyle Yozgat Şehir Hastanesinde tedavi gören Melek Arslan (81), bugün hayatını kaybetti. Cenazesi Yozgat Şehir Hastanesi morgundan alınarak Sorgun Devlet Hastanesi morguna götürülen Arslan’ın cenazesi yarın Sorgun’da Cuma namazının ardından kılınacak cenaze namazıyla toprağa verilecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.