AYM Başkanı Arslan: Amaç hak ihlallerinin kaynağını kurutmak

Hacı Yakışıklı Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katıldığı törende Arslan, bireysel başvurunun amacının ülkedeki her bir hak ihlalini tek tek ele almak suretiyle gidermek değil, hak ihlallerinin kaynağını kurutmaya yönelik kararlar vermek olduğunu, bunun için de çalıştıklarını ifade etti.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, “Bireysel başvuru hakkının tanındığı 23 Eylül 2012’den bugüne kadar 236 bin civarındaki başvurudan 190 binini karara bağladık” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katıldığı AYM’nin yeni üyesi Selahaddin Menteş’in yemin töreninde konuşan Arslan, şöyle devam etti: “Anayasa Mahkemesinin ihlalin giderimine ilişkin değerlendirmelerinin ilgili mercilerce çok dikkatli şekilde değerlendirilmesi ve uygulanması hayati derecede önemlidir. Eğer yeni ihlalleri engellemek istiyorsak, öncelikle Anayasa Mahkemesinin ihlal kararında ne söylediğini anlamamız gerekiyor. Bazen mahkemelerimiz önündeki uyuşmazlıkta karara varabilmek için yeni bir bireysel başvuru bekliyor. Halbuki benzer konuda Anayasa Mahkemesi bir ihlal kararı verdiyse, mahkemelerimiz yeni bir başvuru yapılmasını beklemeden, oradaki ilkeleri değerlendirerek karar verebilir. Temel hakların korunması, devletin ortak hedefidir hatta devletin varlık sebebidir.”