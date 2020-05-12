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Ekonomi

Aylık 88,29 TL prim ile bütün aile GSS kapsamında

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal güvencesi olmayanların aile üyeleri dahil aylık 88,29 lira prim ile Genel Sağlık Sigortası kapsamına alındığını hatırlattı.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 11:23:00 -
Aylık 88,29 TL prim ile bütün aile GSS kapsamında

Bakan Selçuk, sosyal medya hesabı üzerinden “Sosyal Güvenlik Haftası kutlu olsun” etiketiyle paylaşımda bulundu.

Genel Sağlık Sigortası’na (GSS) bütün vatandaşların erişim sağladığını hatırlatan Selçuk, “Sosyal güvenceniz yoksa sadece aylık 88,29 TL prim ile bütün aileniz GSS kapsamında. 18 yaş altı bütün çocuk ve gençlerimiz koşulsuz şartsız GSS kapsamında” bilgisini paylaştı.

Selçuk, vatandaşlara 2 bin 421 sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusunda hizmet verildiğini, acil vakalar, trafik ve iş kazaları, analık, yenidoğan bebekler ve madde bağımlılığı gibi hallerde de hiçbir şart aramaksızın bu hizmetlerin sunulduğunun altını çizdi.

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