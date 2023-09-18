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Ekonomi Aylık 40 bin TL'ye çalıştıracak çoban bulamıyorlar!
Ekonomi

Aylık 40 bin TL'ye çalıştıracak çoban bulamıyorlar!

Yeniakit Publisher
2023-09-18 17:50:00 -
Aylık 40 bin TL'ye çalıştıracak çoban bulamıyorlar!

Elazığ'da çiftçiler dertli. Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Sezer, aylık 40 bin lira maaşa çoban bulamadıklarını söyledi.

Elazığ'da çiftçiler dertli. Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Sezer, aylık 40 bin lira maaşa çoban bulamadıklarını söyledi.

Çoban bulunamadığı için yurt genelinde çoban maaşları artmasına rağmen yine de birçok yerde çoban sorunu sürüyor.

Son yılların en fazla kazandıran meslekleri arasında yer alan çobanlık mesleği dolgun maaşa rağmen çok fazla ilgi görmüyor.

"Evlenmek istese çoban diye kimse kız vermiyor"

Elazığ İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Sezer, "Çoban sıkıntısı çok çekiyoruz ve bulamıyoruz. Aylık 40 bin lira maaş veren de var ama bulamıyoruz. Kimse bu işi yapmak istemiyor yapan da bırakıyor. Onlar da haklı bekarsa evlenmek istese çoban diye kimse kız vermiyor" dedi.

Kaynak: İHA
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