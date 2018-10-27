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Aylık 2 milyon gideri var, öğrencisi yok! Üniversite Ali Koç’u zora soktu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Yönetim Kurulu, kulübün mali yapısını işler hale getirebilmek için yoğun çaba harcarken, Fenerbahçe Üniversitesi’nin giderleri kasayı zora soktu.

27 Ekim 2018 Cumartesi 11:45
Aylık 2 milyon gideri var, öğrencisi yok! Üniversite Ali Koç’u zora soktu

Sabah'ta yer alan habere göre; yönetim büyük uğraş verirken, her gün ortaya çıkan yeni harcama kalemleri, hem Koç'un hem de yöneticilerin canını sıkıyor.

Buna son örnek açılışı ertelenen Fenerbahçe Üniversitesi oldu. Bilindiği gibi üniversite izni, Aziz Yıldırım'ın başkanlığı döneminde uzun uğraşlar sonucu YÖK'ten alınmıştı. Yıldırım, başkan seçilmesi halinde üniversitenin yeni eğitim-öğretim yılında hayata geçeceğini duyurmuştu.

Ancak Başkan seçilen Ali Koç oldu ve yeni yönetim Fenerbahçe Üniversitesi projesini herhangi bir tarih belirtmeden durdurdu.

Öğrenci yok, 60 kadar personel çalışıyor

Ortaya çıkan tablo, üniversitenin açılmaması dolayısıyla Fenerbahçe'nin çok ciddi maddi yük altında olduğunu gösteriyor. Üniversitede öğrenci olmamasına rağmen yaklaşık 60 kadar personel (idareci, eğitim görevlisi vs) mesailerine devam ediyor.

700 bin TL maaş

Bu personelin maaşı, aylık yaklaşık 700 bin TL civarında ve her ay düzenli olarak hesaplarına yatıyor. Kasım ayından itibaren üniversite kulübe yeni bir maddi yük getirecek.

1.3 milyon TL kira gideri

Ataşehir'de kiralanan binanın kira ödemesi 1 Kasım itibariyle başlayacak. Binanın aylık gideri 1.3 milyon TL'yi bulacak. Yani Fenerbahçe Spor Kulübü, içinde öğrenci olmayan proje için aylık 2 milyon TL civarında harcama yapacak. Ve hiçbir gelir elde etmeyecek.

Devri gündemde

Yönetim, üniversite projesiyle ilgili her türlü seçeneği değerlendiriyor. Köklü bir eğitim kurumuyla anlaşıp, verilen iznin vakıf üzerinden devredilmesi dahi gündemde. Şu an elle tutulur bir gelişme kaydedilemedi. Yöneticiler en azından gelecek yılın masrafından kurtulmak için çeşitli kurumlarla görüşmelerini sürdürüyor.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 11:45
  1. Fenerbahçe Üniversitesi
  2. Ali Koç
  3. Aziz Yıldırım
  4. Fenerbahçe
  5. Fenerbahçe Yönetim Kurulu

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