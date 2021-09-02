Aylar sonra ortaya çıktı! Biden'den Gani'ye Taliban baskısı

İngiltere merkezli Reuters haber ajansı, Taliban kontrolü ele geçirmeden önce ABD Başkanı Joe Biden ile dönemin Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani arasında 23 Temmuz'da yapılan son telefon konuşmasının dökümü olduğunu iddia ettiği bir metin yayımladı.

Buna göre Biden, Afganistan'da işler iyi gitse de gitmese de Gani'ye Taliban açısından işler iyi gitmiyormuş gibi bir algı oluşturması için baskı yaptığı iddia ediliyor.

Dokümanlarda Biden'ın, "İster gerçek olsun ister olmasın, başka türlü bir görüntü sunmak gerekiyor" dediği görülüyor. Ayrıca telefon görüşmesinden, iki tarafın da bir aydan daha kısa bir sürede Taliban’ın ülkeyi ele geçirebileceğini öngöremediği anlaşılıyor.

"Liderleri yanına al"

Konuşmada Biden'ın, Taliban'ın ilerleyişine dair hem Afganistan içinde hem de uluslararası kamuoyunda oluşan olumsuz algının nasıl değiştirilebileceğine dair önerilerde bulunduğu görülüyor. Gani'ye, Savunma Bakanı General Bismillah Han Muhammedi, Mareşal Raşid Dostum gibi savaşçılar ve eski cumhurbaşkanı Hamid Karzai gibi figürleri yanına alarak bir basın toplantısı yapmasını öneren Biden, bir stratejileri olduğunu aktarırlarsa algının değiştirilebileceğini söylüyor. Gani ise Karzai'nin bir yardımı olmayacağını söyleyerek bu öneriyi reddediyor.

Eşref Gani baştan pes etmiş

Afgan yönetiminin sahada bir kararlılık gösterirse hava desteğini sürdürebileceklerini söyleyen ABD Başkanı, "70-80 bine karşı tam teçhizatlı 300 bin askeriniz var. Ne yaptığımızı bilirsek hava desteğimizi sürdüreceğiz" diyor. "Topyekûn bir işgal ile karşı karşıyayız" diyen Gani, "Pakistan'ın lojistik desteği ve planlamasıyla Taliban ve çoğu Pakistan tarafından çatışmaya dahil edilmiş 10-15 bin uluslararası terörist var" yanıtını veriyor.

Gani, Taliban'ın gelmesi üzerine ülkeden kaçmıştı.