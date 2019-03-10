Aykut Kocaman'dan hakeme eleştiri

Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde deplasmanda Beşiktaş'a 3-2 mağlup olan Atiker Konyaspor'un teknik direktörü Aykut Kocaman, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin uygulanma biçimini eleştirdi.

Vodafone Park'ta oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Kocaman, aleyhlerine verilen hakem kararlarını eleştirdi.

Savunma oyuncularının cezalı olması ve sakatlıklar nedeniyle sıkıntılar yaşadıklarını belirten Kocaman, "Ligin ikinci yarısına iyi başladık. Üst üste 2 galibiyet almıştık. Bu maça kadar kolay gol yeme sorunumuzu ortadan kaldırmıştık. Atamadığımız zaman puan toplaması kolay olmuyor. Son 5 dakika bizim için bu anlamda böyle geçti." ifadelerini kullandı.

Aykut Kocaman, Beşiktaş'ın zor bir deplasman olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"İkinci yarıda biraz daha temas ve sportif anlamda şiddet arttı. Kaptıkları toplarla hızlı oynamaya çalıştılar. Rakibi kendi kalesine iten bir takım. Kulüp bünyesinde yaşananlar maçın zorluğunu arttırdı. Bir reaksiyon verecekti. İlk 20-25 dakikalık bölümde kendi ayağımızdaki topları rakibe verdik. Pozisyonlar verdik. Kalemizde goller gördük. Bu, takımın öz güvenini zedeledi. Daha ürkek bir oyun oynadık. Beşiktaş daha sonra oyunun kontrolünü eline aldı."

İkinci yarı yaptıkları değişikliklerle oyunu tüm sahaya yaydıklarını vurgulayan Kocaman, "Bunda başarılı olduk. Pozisyonlar verdik ancak rakibin üzerine daha tehditkar gittik. Fizik gücümüzü de sahaya yayarak Beşiktaş'ı hırpaladığımızı düşünüyorum. Gol geldi. Golden sonra istediğimiz gibi oldu. Ancak bu atmosfer kolay bir atmosfer değil. 2-2'den sonra daha iyi, doğru tercihler yapabilirdik. Berabere bitecek derken yine ayağımızdaki topu rakibe verdik ve iyi vuruşla gol yedik. Beraberliği kaybettiğimiz bir maçın ardından elbette üzüntü hakim." değerlendirmesinde bulundu.

- Hakem eleştirisi

Aykut Kocaman, VAR uygulamasına rağmen yapılan hataları anlayamadığını ifade ederek, "Ali Palabıyık'ın yönetiminde içeride oynayan büyük takımların hakem sapmaları oluyor. Bu da kabul edilebilir bir şekilde oluyor. Hakem maç oynanırken göremeyebilir. Çeşitli kameraların olduğu bir ortamda yapılan hataları anlamıyorum. Pozisyonu inceleyip inceleyip 'penaltı değil' demek tamamen iyi niyetin kötüye kullanılmasından başka bir şey değil. Çok net bir biçimde Necip'in dizi Amir Hadziahmetovic'in dengesini sarsacak şekilde geliyor. Son anda düşmemek adına çaba harcamasıyla düşmeden kurtarmaya çalışıyor. Amir'in iyi niyetli olması onu yukarıdan izleyenlerin karar vermesini etkilememeli. Beşiktaş bizden daha fazla pozisyona girdi. Doğal olarak daha etkili olabilir, bu futbolun gerçekleri." şeklinde konuştu.

Kasıtlı kararların endişe verici bir yere gittiğini ifade eden Aykut Kocaman, "Ben VAR kararlarının büküleceğini hiç düşünmemiştim. Gri pozisyonların karar vericileri sizsiniz. Var olan güvensizlik duygusu daha da büyütülüyor. Zalimin zulmü daha çok olurmuş ya oraya doğru gidiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Futbolun içindeki sürpriz sonuçların güzel olduğunu belirten tecrübeli teknik adam, "Futbol denen oyunun kendi içinde sürprizleri var. Bunu kaçıncı kez söylüyorum. Suya yazı yazmak bu. Hiçbir şey değişmeyecek biliyorum. Ayar vericiler var. Türk futbolunun en yetkin ismi bunu söyledi, Fenerbahçe-Galatasaray maçının sonrasında. Yine bir ayar veriliyor, 5. veya 6. ayar oldu. Akhisarspor maçında yüzde 100 penaltı. Yukarıdan da söylendi. Trabzonspor maçında olmayan penaltı verildi. Nasıl yapacaksınız?" ifadelerini kullandı.

Kocaman, şöyle devam etti:

"Hakemler kararlarıyla maçları böyle çeviriyorlar. Sen gördüğünü net yorumlamalısın. 50 tane açıdan görüyorsun. Yüreğiniz mi yetmiyor yoksa kafanızda başka şeyler mi oluyor. Çok net bir darbe. Bunu göremedik, demek için bakmamak gerekiyor ya da istemiyorsa büyük takım küçük takım hikayeleri oluyor bu. Herkes çabalıyor. Hata varsa cezalandırılmalı. O zaman yarışmada sürprizler olmaz. Barcelona yüzde 89 topla oynadığı maçı 1-0 kaybetti. Bu böyle bir oyun. Görüp de neden vermiyorsun ayıp değil mi? Çocuğun kendisini atmaması erdemse bu cezalandırılır mı? Ne Beşiktaş'a, Beşiktaşlı oyunculara ne de emeklerine, değerlerine bir şey demiyorum. Yoksa başka birine lafım yok."

Kocaman, futbol ortamında güvensizlik olduğunu vurgulayarak, "Güvensizlik ortamı en zor tesis edilen şeydir. Fedakarlıkta bulunmamız gerek. Böyle bir ortamda kimse kimseye güvenmez. Futbol alanında sıfır güven var. Sıfıra yaklaşmıştı. Artık sıfıra gidecek gibi duruyor." dedi.

Aykut Kocaman, A Milli Futbol Takımı'nın başına geçen teknik direktör Şenol Güneş için ise yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.

Fenerbahçe takımının yaşadığı zor günlerle ilgili soru üzerine ise Kocaman, "Bana büyük değerler katmış kulübün bu halini görmek üzüntü veriyor." diyerek sözlerini tamamladı.