Aykut Kocaman: Şenol Güneş olayı abartıldı

Aykut Kocaman, Hürriyet Gazetesi'nden Mehmet Arslan'a verdiği demeçte şunları söyledi "Olayları iki bölümde incelemek lazım. Birinci bölüm, statlardaki vahşet! Evet Fenerbahçe Stadı'nda yaşananlar bir normal bir futbol taraftarı profili düşünüldüğünde olağandışıydı. Sahalarda şiddet var. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor… Sonuçta tüm statlarımızda bir şiddet olduğu açık. Bu gerçeğin altını çizelim. Bu tür davranışları ve sporda şiddeti de tüm kalbimizle kınadığımızı ifade edelim

OLAY FENERBAHÇE VAHŞETİNE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Birçok kulüpte görev yaptım. Hiç hoşuma gitmezdi ama hep duyardık. Olay çıkaracak taraftarlar, "Sizi 250'lik yapacağız" derlerdi. Yani öyle bir olay çıkaracaklar ki, kulüp 250 bin TL ceza alacaktı. Bunu açıkça söyler, eyleme geçer ve söylediklerini de gerçekleştirirlerdi. Ya da hepimiz hatırlarız. Bir dönem 120 saniye kuralı vardı. Taraftar 120 saniyeden uzun bir küfürlü eylem yaparsa kulübe ceza gelirdi. Bunu bildikleri için de 118. saniyede tezahüratı bitirirlerdi. Yanlış anlaşılmasın kesinlikle bunları onaylamıyorum. Tüm vicdanımla kınıyorum. Bu tarafı net. Sadece bir tespitte bulunuyorum.

FENERBAHÇE VAHŞETİNE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Olaylar skor dahil, rakip 10 kişi kalmışken yani her şey Fenerbahçe'nin lehineyken başlıyor ve durmuyor. Az önce yukarıda ifade ettiğim gibi hiçbir taraftar profiline uygun olmayan davranışlar sergileniyor. Her yerde yapılanı da kınıyorum, kendi taraftarım yapıyorsa da kınıyorum. Ama öyle bir eğilim oluşturulmaya ve herkesin kafasına öyle bir düşünce pompalanmaya başladı ki, olay artık 'Fenerbahçe vahşetine' dönüştürüldü.

ÇAKMAK ORTADA YOK

Fenerbahçe misafir takımın hocasının kafasını yardı. Ama bakıyorsunuz, kafayı yardığı söylenen çakmak ortada yok. Sadece Şenol Güneş'e değil kim olursa olsun herhangi bir canlıya bir şey atılması yanlış. Bunu kınıyorum net. Sportif mesleğimin bitmesi bile umurumda değil. Bu konuda en net ve kararlı tavrı koyarım. Ama bir de neler olduğuna bakmak lazım.

HER HANGİ BİR ŞEY YOK DEDİLER

Şimdi olayların o anına gelelim. Şenol Güneş'in yere düştüğünü gördüm. Ani bir refleksle hemen yanına koştum. Yanımda Hasan Çetinkaya'da vardı. Hocanın yanındaki bir görevliye sordum. 'Herhangi bir şey yok' dedi. Görüntüde de var. Olayların çıkma nedenin Tolga Zengin'in tartışması olduğunu gördüm. 'Ne yapıyorsun? dedim' Tolga'ya. Tolga ile konuşurken, hocanın çıktığını görmedim.

ABARTILDI

Şenol Güneş'in kafasında bir açık kanama, bu anlamda müdahaleyi gerektirecek bir durum görmedim. Sonra ne oldu bilmiyorum. Görüntülere bakın. Bende de var. Size göndereyim. Hoca yere düştükten sonra kulübede oturuyor. Yanında da kulüp doktoru var. O anda bir kanama veya yarılma olsa müdahale orada yapılmaz mı? Şenol Güneş'in kafasına 5 dikiş atıldı. Bütün her şey bu cümle üzerinden başlıyor. Lanetliyorum, sahaya ya da birine bir şey atılmasını. Kınıyorum. Ama o dikişin abartılmasını da kınıyorum. Doktorun ya da Şenol Güneş'in bu konuda bir açıklama yapması gerekiyor.