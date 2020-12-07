Aykut Kocaman için Fransa bombası! Kapıyı her an çalabilirler

Konyaspor'dan ayrıldıktan sonra yaklaşık 1 yıldır takım çalıştırmayan Aykut Kocaman'la ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Fransız basını, teknik direktör Patrick Vieira'yı kovan Ligue 1 ekiplerinden Nice'in adaylarından birinin de Aykut Kocaman olduğunu yazdı. Fransa'da son dönemde Türk futbolcularından alınan verimin bu kararda etkili olduğunun altı çizildi.

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un başkanlığa gelmesinden sonra yolları ayıran tecrübeli teknik direktör Aykut Kocaman son olarak İttifak Holding Konyaspor'u çalıştırmıştı. 2020 Şubat ayında Konyaspor'dan da ayrılan Kocaman henüz bir takımla anlaşmadı.

Nice'in adayları arasında

55 yaşındaki tecrübeli teknik direktör Aykut Kocaman için bomba bir iddia gündeme geldi. Fransız basınında (RMC Sport) yer alan habere göre; Patrick Vieira’yı kovan OGC Nice’in, Aykut Kocaman’ı hoca adayları arasına koyduğu belirtildi.

Willy Sagnol, Marco Silva gibi isimlerin yanı sıra Kocaman’ın listeye eklenmesinin nedeninin son dönemde Türkiye’den Fransa’ya doğru başlayan ihracın etkili olduğu tahmin ediliyor.

Türk futbolcuların başarısı işe yaradı

Aykut Kocaman'ın Fransa'da OGC Nice’in hoca adayları arasında gösterilmesinde Türk futbolcuların başarısının büyük etkisi olduğu söyleniyor.

Fransız takımı Lille'de harikalar yaratan ve takımlarını hem ligde hem Avrupa'da başarıdan başarıya koşturan Türk futbolcuların büyük etkisi olduğu söyleniyor.

Bilindiği gibi Lille'in Avrupa Ligi'nde bu sezon attığı 12 golün 9'u; Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'ten geldi. Ligue 1'deki 22 golün 10'unda da Türk futbolcuların imzası var.

Genç futbolcusu özelliğinden faydalanacaklar

Türk futbolcuların kimyasının Fransa'ya çok uyduğunu gören Nice kulübü yetkililerinin, çok da iyi bir genç futbolcu avcısı olduğu bilinen, yetenekleri keşfetmesiyle de tanınan Aykut Kocaman'ı takımın başına getirip bu özelliğinden de faydalanmak istediği belirtiliyor.