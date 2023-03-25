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Spor Aykut Kocaman geri dönüyor! Bunu hiç kimse beklemiyordu...
Spor

Aykut Kocaman geri dönüyor! Bunu hiç kimse beklemiyordu...

Yeniakit Publisher
2023-03-25 12:02:00 -
Aykut Kocaman geri dönüyor! Bunu hiç kimse beklemiyordu...

Konyaspor'da Aleksandar Stanojevic'in suyu ısınıyor. Geldiği günden beri sadece Galatasaray maçını kazanabilen Aleksandar Stanojevic'in görevine son verilmesi bekleniyor. Fenerbahçe'den sonra adı Konyaspor ile özdeşleşen Aykut Kocaman ile görüşme yapan Konyaspor, tecrübeli çalıştırıcıyı takımın başına getirmek istiyor.

Konyaspor'da Aleksandar Stanojevic'in suyu ısınıyor. Geldiği günden beri sadece Galatasaray maçını kazanabilen Aleksandar Stanojevic'in görevine son verilmesi bekleniyor. Fenerbahçe'den sonra adı Konyaspor ile özdeşleşen Aykut Kocaman ile görüşme yapan Konyaspor, tecrübeli çalıştırıcıyı takımın başına getirmek istiyor.

Konyaspor'da yeniden Aykut Kocaman dönemi yaşanabilir. İlhan Palut'un ayrılığı sonrası takımın başına getirilen Aleksandar Stanojevic'in kötü performans göstermesi Konyaspor yönetimini harekete geçirdi.

AYKUT KOCAMAN İLE GÖRÜŞME

Yeni sezona Aleksandar Stanojevic ile başlamayı düşünmeyen Konyaspor yönetimi, Aykut Kocaman ile dirsek teması kurdu.

Konyaspor'a dönmeye sıcak bakan Aykut Kocaman, yeni sezonun başında yüksek ihtimalle Konyaspor'un yeni teknik direktörü olacak.
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