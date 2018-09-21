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'Aykut Kocaman dönsün'

Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında deplasmanda Dinamo Zagreb'e 4-1 mağlup olan Fenerbahçe'de taraftarlar Cocu'ya isyan etti.

21 Eylül 2018 Cuma 11:05
'Aykut Kocaman dönsün'

Ali Koç ile gelen değişim dalgasıyle göreve gelen Hollandalı teknik adama yeteri kadar sabır gösterildiğini ifade eden Fenerbahçeli taraftarlar, camiayı tanıyan ve sırf Aziz Yıldırım ile çalıştığı için görevden alınan Aykut Kocaman'ın takımın başına gelmesini istedi.

Maç sonrası sosyal medyada Cocu'nun görevden alınmasını isteyen Fenerbahçeli taraftarlar Aykut Kocaman'ın ise geri dönmesini istedi.

KOCAMAN: 'ASLA DİYEMEM, HAYAT BU BELLİ OLMAZ'

Önceki günlerde TRT Spor'da bir canlı yayına katılan Aykut Kocaman, Fenerbahçe'ye dönüp dönmeyeceği yönündeki soruya; 'Şu an için adım bazı takımlarla anılıyor ama ben kimseyle görüşmedim. Dinlenmek istiyorum. Biz Fenerbahçe'nin bir ferdiyiz. Kulüpte alacağımız bir göreve 'Hayır' demek olmaz. Hayat bu, her şey olabilir.' sözlerini kullanmıştı.

AVRUPA LİGİ'NDE YARI FİNAL OYNATMIŞTI

Aykut Kocaman, UEFA Avrupa Ligi'nde 2012/13 sezonunda yarı final oynatmış. 3 Temmuz döneminde Aziz Yıldırım hapis yatarken büyük sorumluluklar alarak takımın hem başkanı hem sportif direktörü hem de teknik direktörü olmuştu.

Aykut Kocaman için atılan tweetlerden bazıları şu şekilde:

"Ali koç bir takım taraftar ve gazetecinin gazıyla Aykut Kocaman ı göndererek başkanlık kariyerinin en büyük hatasını yaptı. Çok arayacağız."

"Aykut Kocaman'ın haksız yere gönderilmesi kesin ve nettir. Sanki Barcelona gibi bir kadro vardı da sen bu kadroyla nasıl ikinci olursun deyip başarısız ilan ettiler. Oysa kadro kapasitesi ikinci bile olacak düzeyde değildi."

"Elinde Aykut Kocaman gibi hoca varken onu gönderip yerine tazminatı ödenerek takımın başına Phillip Cocu’yu getirenlerin beynini kuşa taksan kuş uçmaz. Maşallah vizyon fışkırıyor!"

"Aykut Kocaman'ın gönderilmesi futbol tarihinde alınmış en kötü kararlardan biri. Bence Ali Koç'un bu kararı tarihe geçti."

"Linç yemeye hazırım, Aykut Kocaman'ı özledim."

Haber Tarihi: 21 Eylül 2018 Cuma 11:05
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