Aykut Erdoğdu'nun rezil ses kaydına ilişkin iddia! 'Özge Pomen tarafından paylaşılmadı'

yeniakit.com.tr

Aykut Erdoğdu'nun eski eşi Özge Pomen tarafından yayınlanan ses kaydı, CHP'nin çirkin yüzünü gözler önüne sermiş, Tuba Torun'un, metres ilişkisi yaşadığı Erdoğdu'nun torpili ile parti içinde yükseldiği ortaya çıkmıştı.

Sosyal medyada ifşa edilen ses kaydında, Erdoğdu'nun bugün evli olduğu Tuba Torun''u, ilk eşi Özge Pomen'i aldatmadığına ikna etmek için "50 adamla yatmış bir kadın." sözleri ile kötülediği rezil sözlerde yer almıştı.

CHP'den istifa ettiler

Aykut Erdoğdu ile Tuba Torun, ortaya çıkan rezaletten sonra partilerinden istifa etti.

Yaşanan tüm gelişmelerin ardından, Aykut Erdoğdu'nun eski eşi Özge Pomen'in avukatlarından dikkat çeken bir açıklama geldi. Avukatlar Evrim Dost ve Halil Şahin Dost, "26 Mayıs 2022 tarihinde sosyal medya aracılığı ile kamuoyuna servis edilen, müvekkilimiz Özge Pomen'in ses ve görüntüsü ile eski eşi İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ve Avukat Tuba Torun Erdoğdu'nun seslerinin yer aldığı görüntüler müvekkilimiz adına açılan birkaç sosyal medya hesabından paylaşılmıştır." ifadelerini kullandı.

"Özge Pomen'e ait değil"

Ses ve görüntü kayıtları paylaşılırken yazılan mesajların da Özge Pomen'e ait olmadığı iddia edilen açıklama, şöyle devam etti:

Yine bu hesaplardan müvekkile ait olmayan beyan ve açıklamalar yapılmıştır. Sosyal medya üzerinden yapılan yayın üzerine pek çok gazete, gazeteci, haber siteleri ve medya kuruluşları da müvekkil adına açılan hesaptan yayımlanan video ve içerikleri haber haline getirerek kamuoyunun bilgisine sunmuştur. Anılan süreçte kendisine ait ses ve görüntülerin, kendi adına açılan sahte sosyal medya hesapları üzerinden rızası dışında paylaşılması nedeni ile müvekkil mağdur edilmiştir. Yapılan paylaşımlar müvekkilimiz Özge Pomen tarafından yapılmamıştır. Bu paylaşımlar hakkında yasal yollara başvurulacaktır.