Aykut Enişte filmi nerede çekildi? İşte Aykut Enişte filmi konusu ve oyuncuları...
2019 yılında vizyona giren, Cem Gelinoğlu'nun başrolünü üstlendiği Aykut Enişte televizyon ekranlarında izleyicisyle buluşuyor. Peki Aykut Enişte filmi nerede çekildi? İşte Aykut Enişte filmi konusu ve oyuncuları...
Yönetmenliğini Onur Bilgetay'ın yaptığı Aykut Enişte televizyona geliyor. Aykut Enşite, aile özlemi çeken ve yalnızlıktan bunalmış olan Aykut'un, evlenip yuva kurmak istemesinin ardından başına gelen trajikomik olayları konu ediyor. Peki, Aykut Enişte nerede çekildi? İşte Aykut Enişte Konusu ve oyuncuları hakkında bilgiler...
Aykut Enişte filmi konusu nedir?
Aile özlemi çeken ve yalnızlıktan bunalmış olan Aykut, evlenip yuva kurmak istemektedir. Sevgilisi Nurhan ile hayallerini gerçekleştirmeyi planlayan Aykut’u hiç ummadığı bir durum beklemektedir. Düğüne bir hafta kala tüm birikimini çaldıran Aykut, bir ailenin damadı olma hayali kurarken; bir anda iki ailenin birden damadı olma yoluna girer. İki aile arasında kalan Aykut, bu karmaşanın içinden nasıl çıkacaktır?
Aykut Enişte filmi nerede çekildi?
2019 yılında vizyona giren Aykut Enişte filminin çekimleri, Selimiye ve Yeşilköy Havalimanı ve İstanbul'un farklı semtlerinde gerçekleştirildi.
Aykut Enişte oyuncuları ve karekterleri neler?
Cem Gelinoğlu - Aykut
Melis Babadağ - Gülşah
Ege Kökenli - Nurhan
Müfit Kayacan - Sadi
Lale Başar - Şule
Ali Erkazan - İhsan
Özlem Çakar - Saniye
Ferdi Sancar - Erdal
Selen Domaç - Dilşah
Mekin Sezer - Mithat
Ecrin Moğultay - Sude
Güven Hokna - Muhteşem