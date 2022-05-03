  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Aykut Enişte filmi nerede çekildi? İşte Aykut Enişte filmi konusu ve oyuncuları...
Medya

Aykut Enişte filmi nerede çekildi? İşte Aykut Enişte filmi konusu ve oyuncuları...

2019 yılında vizyona giren, Cem Gelinoğlu'nun başrolünü üstlendiği Aykut Enişte televizyon ekranlarında izleyicisyle buluşuyor. Peki Aykut Enişte filmi nerede çekildi? İşte Aykut Enişte filmi konusu ve oyuncuları...

Yeniakit Publisher
2022-05-03 14:17:00 - 2022-05-03 14:18:27
Aykut Enişte filmi nerede çekildi? İşte Aykut Enişte filmi konusu ve oyuncuları...

Yönetmenliğini Onur Bilgetay'ın yaptığı Aykut Enişte televizyona geliyor. Aykut Enşite, aile özlemi çeken ve yalnızlıktan bunalmış olan Aykut'un, evlenip yuva kurmak istemesinin ardından başına gelen trajikomik olayları konu ediyor. Peki, Aykut Enişte nerede çekildi? İşte Aykut Enişte Konusu ve oyuncuları hakkında bilgiler...

Aykut Enişte filmi konusu nedir?

Aile özlemi çeken ve yalnızlıktan bunalmış olan Aykut, evlenip yuva kurmak istemektedir. Sevgilisi Nurhan ile hayallerini gerçekleştirmeyi planlayan Aykut’u hiç ummadığı bir durum beklemektedir. Düğüne bir hafta kala tüm birikimini çaldıran Aykut, bir ailenin damadı olma hayali kurarken; bir anda iki ailenin birden damadı olma yoluna girer. İki aile arasında kalan Aykut, bu karmaşanın içinden nasıl çıkacaktır?

Aykut Enişte filmi nerede çekildi?

2019 yılında vizyona giren Aykut Enişte filminin çekimleri, Selimiye ve Yeşilköy Havalimanı ve İstanbul'un farklı semtlerinde gerçekleştirildi.

Aykut Enişte oyuncuları ve karekterleri neler?

Cem Gelinoğlu - Aykut

Melis Babadağ - Gülşah

Ege Kökenli - Nurhan

Müfit Kayacan - Sadi

Lale Başar - Şule

Ali Erkazan - İhsan

Özlem Çakar - Saniye

Ferdi Sancar - Erdal

Selen Domaç - Dilşah

Mekin Sezer - Mithat

Ecrin Moğultay - Sude

Güven Hokna - Muhteşem

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay