Aykut Edibali cenaze töreni ne zaman nerede?
Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali 80 yaşında Ankara’da yaşamını yitirdi. Aykut Edibali’nin cenaze törenine katılmak isteyenler ise “Aykut Edibali cenazesi ne zaman?” sorusunun cevabını araştırıyor.
Yeniden Milli Mücadele Hareketi lideri ve Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali 80 yaşında hayatını kaybetti. Peki, Edibali’nin cenaze töreni ne zaman?
Aykut Edibali cenaze töreni ne zaman nerede?
Edibali için yarın Hacı Bayram Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılınmasının ardından saat 15.00'te TBMM'de Devlet Töreni düzenlenecek.
Edibali'nin naaşı, 16 Ocak Pazar günü İstanbul'daki Marmara İlahiyat Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak namazdan sonra Üsküdar'daki Nakkaştepe Mezarlığı'na defnedilecek.