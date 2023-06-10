Ayıp olmuyor mu ihtiyar! Bari yaşından başından utan! Sözcü yazarına bakın.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim hezimetine bir kılıf da Sözcü yazarı Rahmi Turan'dan geldi. Kılıçdaroğlu'nun yenilgisini "şerefli yenilgi" olarak nitelendiren Turan, kargaları bile güldürecek yazısında özetle şunları kaydetti:

"Toplum psikolojisi böyle galiba…

Gelen vuruyor, giden vuruyor…

Kaybedenin dostu olmuyor.

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Seçimi kaybetmenin tek suçlusu Kemal Kılıçdaroğlu imiş gibi hep ona saldırıyorlar!

Bence büyük haksızlık yapılıyor.

Saldırıları acımasızca buluyorum.

Güney Amerika akarsularında yaşayan, küçük ama yırtıcı “Pirana balıklarına” döndü insanlarımızın bir kısmı… CHP liderini didik didik ederek yemek istiyorlar.

Her şeyin faturasını Kılıçdaroğlu'na kesmek doğru bir hareket değildir.

Evet, seçim kaybedilmiştir. Başarının tek şartı vardır: KAZANMAK.

Yenilgi başarısızlıktır. Tamam ama bunun tek sorumlusu Kılıçdaroğlu mudur?

Vicdanlı olmak, âdil davranmak, histeri nöbetleri içinde “Gitsin” diye çığlıklar atmamak lâzım.

Önce seçim yenilgisinin nedenleri araştırılmalı, bunda Kılıçdaroğlu'nun ağır ihmali, fahiş yanlışları olup olmadığı saptanmalı.

(...) Kılıçdaroğlu yenilmiştir ama şerefli, bir yenilgidir bu…

Evet, seçimi kaybettikten hemen sonra halkın karşısına çıkıp hesap verse, kafalarda biriken soruları cevaplandırsa çok iyi olurdu. Bunu yapmaması eksikliktir! (…)"