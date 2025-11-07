Ayın yatırım şampiyonu belli oldu!

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) baz alındığında aylık reel getiri yüzde 13,63, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) baz alındığında ise yüzde 12,61 olarak ölçüldü. Her iki durumda da en yüksek reel getiri külçe altında görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayı Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları’nı açıkladı. Buna göre, aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 13,63, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 12,61 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından, mevduat faizi (brüt) yüzde 1,50 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 0,79 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan Doları yüzde 0,41, Euro yüzde 1,23 ve BİST 100 endeksi yüzde 3,96 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi (brüt) yüzde 0,59 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; DİBS yüzde 0,12, Amerikan Doları yüzde 1,31, Euro yüzde 2,12 ve BİST 100 endeksi yüzde 4,82 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Külçe altın, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 23,62, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 22,19 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BİST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,45, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 4,56 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 24,80, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 25,44 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; aynı dönemde Amerikan Doları endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,81, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 3,32 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri külçe altında gerçekleşti

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 47,46, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 40,94 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 11,60, DİBS yüzde 4,63, Euro yüzde 2,56 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan Doları yüzde 3,82 ve BIST 100 endeksi yüzde 5,69 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi (brüt) yüzde 6,67 ve DİBS yüzde 0,01 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Euro yüzde 1,97, Amerikan Doları yüzde 8,07 ve BIST 100 endeksi yüzde 9,85 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.