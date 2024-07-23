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Yaşam Ayıdan sonra şimdi de kurt görüldü! Şehir merkezinde tedirgin eden olay
Yaşam

Ayıdan sonra şimdi de kurt görüldü! Şehir merkezinde tedirgin eden olay

Yeniakit Publisher
2024-07-23 11:37:00 - 2024-07-23 11:38:47

Ardahan'da yiyecek aramak için şehir merkezine inen kurt görüntülendi.

Halil Efendi Mahallesi'nde, Kafkas Arısı Üretim Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğü bölgesinde ayının göründüğü yere bu kez kurt geldi.

Evlerin bulunduğu bölgede yiyecek arayan kurt, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Daha önce de ayı görülmüştü!

Görenleri korkutan kurdun göründüğü yerde, daha önce de ayının da görüldüğü ve tedirginliğe sebep olduğu belirtildi.

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