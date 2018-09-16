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Ay'ı yeryüzüne indirdiler! Görenler gözlerine inanamadı...

İngiltereli sanatçı Luke Jerram'ın eseri olan Ay Müzesi, eşsiz bir deneyim sunuyor. Dünya'yı gezen, ülke ve kıtaları dolaşan Ay Müzesi'nin ziyaretçileri, sanat eserine dokunduğunda gerçek Ay'a dokunma tecrübesini yaşıyorlar. 7 metre çapındaki dev kürenin yüzeyindeki kraterler Ay'ın yüzeyiyle aynı. Böylelikle ziyaretçiler, sanat eserine dokunduğunda gerçek Ay'a dokunma tecrübesini yaşayabiliyor.

16 Eylül 2018 Pazar 19:37
Ay'ı yeryüzüne indirdiler! Görenler gözlerine inanamadı...

Ay'a ayak basmak halen astronotların yapabildiği ayrıcalıklı bir maharet olsa da Ay'ın gerçekçi modelini Ay Müzesi'nde yakından görme şansı bulmak mümkün.

Ay Müzesi, İngiltereli sanatçı Luke Jerram tarafından oluşturulan bir parça. Eserin gerçeği yansıtması için her şey düşünülmüş.

7 metre çapındaki dev kürenin yüzeyindeki kraterler Ay'ın yüzeyiyle aynı. Böylelikle ziyaretçiler, sanat eserine dokunduğunda gerçek Ay'a dokunma tecrübesini yaşayabiliyor.

Dahası, nasıl ki Ay, Dünya'nın etrafında dönüyorsa, Ay Müzesi de belirli bir mekanda sabit kalmıyor. Ülkeleri, kıtaları dolaşıyor, hem iç mekanlarda hem de dışarıda sergileniyor.

Ay Müzesi'nin yaratıcısı Luke Jerram, "Ay, insanlığın başlangıcından itibaren inançlarımız ve bakış açılarımız için 'kültürel bir ayna' olarak hareket ediyor"diyor ve sözlerine "Tarih boyunca, Ay, sanatçılara, şairlere, bilim insanlarına, yazarlara ve müzisyenlere ilham kaynağı olmuştur"devam ediyor.

AY MÜZESİ HANGİ ÜLKELERİ GEZDİ?

Sıra dışı müze yazın büyük bir kısmını Çin'de geçirdi. Sonbahar'da ise Avrupa'ya dönüyor. Dev sanat eseri, Eylül ile Kasım 2018 arasında İngiltere, Fransa, Hollanda, Almanya ve Finlandiya'dan geçecek. 2019 ilkbaharına kadar Avrupa'da kaldıktan sonra Melbourne, Avustralya'ya yolculuk edecek.

Haber Tarihi: 16 Eylül 2018 Pazar 19:37
  1. ay müzesi

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