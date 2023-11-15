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Yaşam Ayı saldırısına uğrayan vatandaş o anladı anlattı! Bakın nasıl kurtulmuş
Yaşam

Ayı saldırısına uğrayan vatandaş o anladı anlattı! Bakın nasıl kurtulmuş

Yeniakit Publisher
2023-11-15 18:31:00 -

Karabük’ün Yenice ilçesindeki ayı saldırısında yaralanan Emrah Koymat, saldırıda hem kendisinin hem de komşusunun birbirini kurtarmaya çalıştıklarını ve olaydan köpeklerinin sayesinde kurtulduklarını belirtti.

Karabük’ün Yenice ilçesindeki Bağbaşı köyünde meydana gelen olayda Emrah Koymat ile komşusu Turan Koymat otlak alanda küçükbaş hayvanlarını otlatırken ayının saldırısına uğradı. Bir süre ayıyla boğuştuktan sonra köpeklerin yardımıyla saldırıdan yaralı olarak kurtulan Emrah ve Turan Koymat özel araçla Yenice Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından 2 kişi ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Bacağından yaralanan Turan Koymat, tedavisinin ardından taburcu edilirken, kasığında yırtık ve kolunda da kırık olan Emrah Koymat ameliyata alındı.

“Boğuştuk ve bu hale geldik" 

Yaşadıkları dehşet anını anlatan Emrah Koymat, "Sabah küçükbaş hayvanları otlatmak içi araziye yayıldığımızda köpekle havlıyordu. Daha sonra ayı küçükbaş hayvanlarıma saldırmaya başladı. O esnada kovalayayım diye tepki verince bana saldırmaya başladı. Boğuştuk ve bu hale geldik” diye konuştu.
Ayının komşusuna da saldırdığını ifade eden Koymat, “Saldırınca ben onu, o beni kurtarmaya çalıştım. Köpekler geldi, uzaklaştı” dedi.
Köpekler sayesinde kurtulduklarını belirten Koymat, olay sonrasında bir tanıdıklarını aradıklarını ve özel araçla hastaneye gittiklerini söyledi. Koymat, “O anki psikoloji çok kötüydü. İnsan hiçbir şey yapamıyor. Elinden bir şey gelmiyor" ifadelerini kullandı.

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