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Spor

Ayhancan Güven, Macaristan Grand Prix'inde 2'nci oldu

Yeniakit Publisher
2020-07-19 16:20:35 -
Ayhancan Güven, Macaristan Grand Prix'inde 2'nci oldu

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin öne çıkan motor sporları pilotlarından Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, Porsche Mobil 1 Supercup 2020'nin 3'üncü yarışı olan Macaristan Grand Prix'inde 2'nci oldu.

Red Bull açıklamasına göre, Ayhancan Güven, Porsche Mobil 1 Supercup 2020 sezonun 3'üncü yarışında iyi bir performans ortaya koydu.

Macaristan Grand Prix'sinde piste çıkan Güven, 2'nci cepten başladığı yarışta bitiş çizgisinden de 2'nci sırada geçmeyi başardı.

Hungaroring'deki mücadele sonunda üst üste 2'nci kez podyuma çıkan Güven, sürücüler klasmanında da 2'nci sıraya yükseldi.

Porsche Mobil 1 Supercup 4'üncü yarışı Büyük Britanya'da gerçekleştirilecek.

Silverstone'da gerçekleştirilecek yarış, 2 Ağustos'ta düzenlenecek.

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