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Ayhancan Güven Almanya'da piste çıkacak

22 Temmuz 2019 Pazartesi 11:41
Ayhancan Güven Almanya'da piste çıkacak


ANKARA (AA) - Milli sporcu Ayhancan Güven, Almanya'nın ev sahipliği yapacağı Porsche Mobil1 Supercup yarışının 5. ayağında mücadele edecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, Porsche Mobil1 Supercup yarışının 5. ayağı 27-28 Temmuz tarihlerinde Almanya'nın Hockenheim pistinde gerçekleştirilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, TOSFED ve Pierre Martinet desteğinde yarışan 21 yaşındaki milli pilot Ayhancan Güven de Almanya'da piste çıkacak.

Milli sporcu, İngiltere'de düzenlenen sezonun dördüncü yarışında birincilik elde etmişti.

Ayhancan Güven, genel klasmanda 50 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 11:41
  1. Almanya
  2. Ayhancan Güven
  3. otomobil sporları
  4. Porsche Mobil1 Supercup

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