Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme

Organize suç örgütü kurduğu iddiasıyla tutuklanan Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının yargı ve emniyete uzanıp uzanamayacağı tartışmaları sürerken Ankara Emniyeti’nde çok kritik bir gelişme yaşandı.

Dokuz polisin yürütülen idari soruşturma kapsamında “suç örgütü” iddiasıyla açığa alındığı öğrenildi.

Söz konusu polisler hakkında bir süredir müfettiş incelemesinin devam ettiği, bu kapsamda müfettişlerin talebi ve Bakan Ali Yerlikaya’nın oluruyla 9 kişinin dün akşam saatlerinde açığa alındığı ifade edildi.

Soruşturma kapsamında açığa alınan isimlerden birinin, Ankara Asayiş eski Müdür Yardımcısı Oben Özay olduğu bilgisine Odatv ulaştı.

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 2 Ağustos günü yayımlanan kararnameyle Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz görevden alındı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın çıkardığı il emniyet müdürleri kararnamesiyle görevden alınan eski Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz’ın yakın ekibine yönelik tayinler gerçekleştirildi.

Yılmaz’ın görevden alınmasıyla Ankara’nın yeni Emniyet Müdürü olarak işe başlayan Engin Dinç’in yaptığı yeni düzenlemeler çerçevesinde, eski dönemde görev yapan 34 üst düzey polis müdürünün tayini çıkarıldı.

Tayinleri çıkarılan polis müdürlerinin bir bölümü, “Yılmaz’ın A takımı” olarak tanımlanabilecek isimlerden oluştu. İstihbarat, Terörle Mücadele, Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Mali Suçlarla Mücadele, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele gibi operasyonel birimlerin başında gerek sorumlu müdür yardımcısı gerekse şube müdürü düzeyinde görev alan polis müdürleri, Polis Akademisi Başkanlığı bünyesine tayin edildi.

Bu kapsamda Özay'ın yeri değiştirilerek Zonguldak'a atanmıştı.

Kaynak: Oda Tv