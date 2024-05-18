Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında sıcak gelişme

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında Ankara 32'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 61 sanığın yargılanması devam ediyor. Suç örgütü ile ilgili iddialarda adı geçen ve Ayhan Bora Kaplan'ın avukatı ile buluştukları iddiası, sosyal medyada yer alan Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ve Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan, İçişleri Bakanlığı tarafından geçen hafta görevden uzaklaştırıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da iddialar üzerine 'Suç işlemek için anlaşmak', 'Adil yargılamayı ve tanığı etkilemeye teşebbüs', 'Görevi kötüye kullanma' ve 'Suçluyu kayırma' suçlarından resen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 3 polis müdürü ve komiser Ufuk Gültekin'in ikametlerinde arama yapıldı. Aramalarda bazı dijital materyallere el konuldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 isim hakkında daha gözaltı kararı verdi ve şüpheliler gözaltına alındı. Ardından, firari sanık Serdar Sertçelik'in yurt dışına kaçırılmasına yardım ettiği belirlenen 3 sivil ve 1 komiser daha gözaltına alındı. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner, 2 gün önce ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Devam eden soruşturma kapsamında, firari sanık Serdar Sertçelik ile şüpheli Şevket Demircan arasındaki iletişime aracılık eden sivil şüpheli N.Ö.K., Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla bugün gözaltına alındı.

Halen gözaltında 8 şüpheli bulunurken; dijital materyallerin incelenmesine devam ediliyor.