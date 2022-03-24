Ayhan Bilgen’in partisindeki o detay HDP’yi fena kızdıracak!

PKK’nın siyasi uzantısa HDP’den ayrılan Ayhan Bilgen, partisinin yeni ismini duyurdu.

Kars Belediyesi Eş Başkanlığı yaparken yerine kayyum atanarak tutuklanan, daha sonra da partisi HDP’den istifa eden Ayhan Bilgen, Ankara’da düzenledikleri basın toplantısı ile parti kuracağını açıklamıştı. Bilgen'in kuracağı yeni partisinin adı Türkiye’nin Sesi Partisi olacak. Partinin kuruluş dilekçesi 31 Mart’ta İçişleri Bakanlığı’na teslim edilecek.

Kars Belediye Eş Başkanı görevinden alınarak tutuklanan ve cezaevinden çıkmasının ardından HDP’den istifa eden Ayhan Bilgen’in öncülüğünde başlayan siyasi parti kurma çalışmalarında sona gelindi.

Sessizlerin Sesi Hareketi olarak yola çıkan hareketin ismi Türkiye’nin Sesi Partisi olarak netleşti. Partinin kısaltması ise ‘SES’ olacak ve Ayhan Bilgen de partinin, ‘kurucu başkanı’ sıfatını taşıyacak.

Bakanlığa kuruluş dilekçeleri teslim edilecek

Geçtiğimiz hafta Ankara’da bir otelde partinin kuruluşuna ilişkin açıklama yapan ‘Sessizlerin Sesi Hareketi’, mart ayı içerisinde parti kuruluş dilekçelerinin İçişleri Bakanlığı’na teslim edileceğini duyurmuştu. Edinilen bilgiye göre partinin tüzük ve programı tamamlandı ve 31 Mart Perşembe günü İçişleri Bakanlığı’na kuruluş dilekçeleri teslim edilecek.

Türkiye’nin Sesi Partisi, bakanlığa 30 kurucu üye ile başvurusunu yapacak. Bu 30 kurucu arasında mimar, mühendis, hukukçular ve iş insanları yer alacak. Partinin amblemi konusunda ise çalışmalar bir süre daha devam edecek.

“Türkiye” ifadesi HDP’yi kızdıracak!

Ayhan Bilgen’in kurduğu ‘Türkiye’nin Sesi Partisi’ndeki ‘Türkiye’ ifadesinin PKK’nın siyasi uzantısı HDP’yi fena kızdıracak gibi görünüyor.