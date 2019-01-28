Ayhan Akyüz kimdir hangi görevlerde bulundu

Ayhan Akyüz CHP Rize belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Ayhan Akyüz’ün kim olduğu ve hangi görevlerde bulunduğu merak ediliyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Rize İl Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde CHP Rize Belediye Başkan Adayının Harita Mühendisleri Odası Rize Temsilcisi Harita ve Kadastro Mühendisi Ayhan Akyüz olduğu ifade edildi. CHP Rize Belediye Başkan adayı Ayhan Akyüz 1978 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Harita ve Kadastro Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1979 ile 2010 yıllar arasında Çaykur'da Mühendis ve Şube Müdürü olarak görev yaptı. 2010 Yılında emekli olan Ayhan Akyüz Harita Mühendisleri Odası Rize Şube Temsilcisi olarak görev yapıyor.