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Ayhan Akman kimdir? Ayhan Akman neden istifa etti?

Gazişehir Gaziantep'in sportif direktörü olan Ayhan Akman, görevinden istifa ettiğini duyurdu. Gelişmenin ardından Ayhan Akman kimdir sorusu gündemde. Ayhan Akman kimdir, nereli ve hangi görevlerde bulundu? İşte ayrıntılar...

05 Ağustos 2019 Pazartesi 22:06
Ayhan Akman kimdir? Ayhan Akman neden istifa etti?

Gazişehir Gaziantep'in sportif direktörü olan Ayhan Akman, görevinden istifa ettiğini duyurdu. Gelişmenin ardından Ayhan Akman kimdir sorusu gündemde. Ayhan Akman kimdir, nereli ve hangi görevlerde bulundu? İşte ayrıntılar...

Yaklaşık 2 ay önce Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in sportif direktörü olan Ayhan Akman, görevini bıraktığını açıkladı

Akman, yaptığı açıklamada, yeni sezon hazırlıkları öncesinde Gaziantep ekibinden gelen teklifi kabul ederek göreve geldiğini anımsattı.

Daha sonra anlaşmazlıkların yaşandığını ifade eden Akman, "Transfer konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle Gazişehir Gaziantep Kulübüyle anlaşarak yollarımızı ayırdık. Gaziantep ekibine bundan sonraki süreçte başarılar dilerim." diye konuştu.

Ayhan Akman kimdir?

Ayhan Akman, 23 Şubat 1977‘de İnegöl‘de doğdu. 1990‘ların ortasında Gaziantepspor‘da oynamaya başlayana kadar kimse onu tanımıyorduSonraları Beşiktaş‘a transfer olan Ayhan, 1998 – 2001 yılları arasında Beşiktaş formasını giydi.

Ayhan Akman’ın Futbolculuk Kariyeri

Ayhan Akman, futbol kariyerine ilk olarak 1987 yılında doğduğu kentin takımı olan İnegölspor’da başladı. 7 sene boyunca burada minikler, yıldızlar ve genç takımlarda forma şansı buldu. 1993-1994 sezonunda ilk kez A takıma yükseldi ve ilk sezonunda 21 maça çıkıp bir gol attı.

1994-1995 sezonunda Gaziantepspor’a transfer oldu. 4 yıl boyunca görev aldığı takımda 98 maça çıkıp 23 gol attı ve adını burada duyurmaya başladı. Sonraları Beşiktaş'a transfer olan Ayhan, 1998 - 2001 yılları arasında Beşiktaş formasını giydi. 2001 sonlarında yaşadığı sakatlıklar nedeniyle, son sezonun üç ay gibi büyük bir dönemi kadroya giremedi.

2001 senesinde orta saha arayışı içinde olan Galatasaray'a transfer olan Akman, burada tam 11 sene forma giydi ve kariyeri boyunca 237 maça çıkıp 10 kez fileleri havalandırdı. 12 Mayıs 2012 tarihinde Fenerbahçe maçı sonrası yaptığı açıklamada futbolu bıraktığını söyledi.

Ayhan Akman kariyeri boyunca Türkiye U-15’ 5 maç, Türkiye U-16’da 8 maç, Türkiye U-17’da 5 maç, Türkiye U-18’de 16 maç, Türkiye U-21’de 13 maçta forma giydi. 1988 yılında ilk kez katıldığı Türkiye A Milli Takımı’nda ise 22 maçta forma giydi.

Ayhan Akman’ın Teknik Direktörlük Kariyeri

Ayhan Akman, 2012 yılında futbolu bıraktıktan sonra ilk olarak Galatasaray Kulübü’nde çalışmaya başladı. 2013-2014 sezonunda Galatasaray’da yardımcı antrenörlük görevinde bulundu. Bir dönem Galatasaray A2 takımını çalıştırdı. 2014-2015 sezonunda eski takım arkadaşı Bülent Korkmaz’ın Kayseri Erciyesspor ile anlaşması sonucunda kendiside burada yardımcı antrenörlük görevinde bulundu. 2015-2016 sezonun öncesinde ilk teknik direktörlük deneyimini Karşıyakaspor’da yaşadı ancak alınan başarısız sonuçlar gerekçesiyle kısa sürede takımdan ayrıldı.

2017 yılı itibariyle Galatasaray'da yardımcı antrenör olarak görev almaktadır.

Ayhan Akman’ın Başarıları

Beşiktaş

Türkiye Kupası: 1997–98
Atatürk Kupası: 2000

Galatasaray

Süper Lig: 2001-2002, 2005-2006, 2007-2008, 2011-2012
Türkiye kupası: 2004-2005
TFF Süper Kupa: 2008

Milli Takım Başarıları

UEFA Euro 2008: Yarı Finalist

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 22:06
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