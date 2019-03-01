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Aygaz’dan soğuk havalara dört yeni ısıtıcı

Aygaz dış mekan ısıtıcıları ürün portföyüne, tasarımında ve teknik özelliklerinde büyük yenilikler yaptığı LPG’li dört yeni ısıtıcı ekledi- Fener ve piramit tasarımındaki dış mekan ısıtıcıları soğuk havalar için geliştirilen şık çözümlerle tüketicilerin beğenisine sunuldu

01 Mart 2019 Cuma 15:26
Aygaz’dan soğuk havalara dört yeni ısıtıcı

İSTANBUL (AA) - Aygaz, zengin ürün portföyüne dört yeni LPG’li ısıtıcı ekledi.

Aygaz'dan yapılan açıklamaya göre, getirdiği çözümlerle LPG’li dış mekan ısıtma sistemlerinde liderliğini sürdüren Aygaz, zengin ürün portföyüne dört yeni LPG’li ısıtıcı ekledi. Fener şeklindeki tasarımı ile Türkiye’de bir ilki daha gerçekleştiren Aygaz, gümüş, paslanmaz ve bakır olmak üzere üç model ile fener tip ve paslanmaz modeli ile piramit tip dış mekan ısıtıcısını tüketicilerin beğenisine sundu.

Tasarımı ile mekanlara şıklık katmanın yanında yerden de tasarruf sağlayan "Aygaz Fener Dış Mekan Isıtıcıları", tekerlekleri, ayarlanabilir güç sistemi, 12 kg’lık tombul ev tüpü ile çalışması ve elektronik çakmağı sayesinde kolay kullanımıyla dikkati çekiyor. Spiral alev sistemi ile sıcak ve samimi bir aydınlatma sunan ısıtıcılar, sıcaklığı hızlı ve dengeli bir şekilde dağıtıyor.

Aygaz, fener tip dış mekan ısıtıcılarının yanında piramit dış mekan ısıtıcılarını da tüketicilerle buluşturdu. Ürünler, Türkiye’nin dört bir yanındaki Aygaz bayilerinden ya da keyiflibahce.com adresinden temin edilebiliyor.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 15:26
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