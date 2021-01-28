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İSLAM Ayetel Kursi Duası Türkçe Arapça Oku ve Dinle
İSLAM

Ayetel Kursi Duası Türkçe Arapça Oku ve Dinle

Ayetel Kürsi Duası halk arasında bir dua ya da sure olarak bilinmesine rağmen Kur'an-ı Kerim içerisinde Bakara Suresi'nin 255. ayeti kerimesidir. Hadis kaynaklarında da Ayetel Kürsi duası faydaları ile ilgili önemli bilgiler bulunmaktadır. Günümüzde her namazın ardından okunur. Peki, Ayetel Kursi duası nasıl okunur? Ayetel Kursi Duası Türkçe Arapça Oku ve Dinle

Yeniakit Publisher
2021-01-28 23:18:00 -
Ayetel Kursi Duası Türkçe Arapça Oku ve Dinle

Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresi 255. ayeti kerimesi olan Ayetel Kürsi, Hz. Allah'ın azametini ve kudretini anlatmak ile birlikte İslam'ın temel unsurlarını içerisinde barındırır. Medine döneminde indiği rivayet edilmektedir. Ayetel Kürsi anlamı, fazileti, faydaları ve koruyucu özellikleri nedeniyle sık sık okunması öğütlenmiş olan ayetlerin başında yer almaktadır.

Ayetel Kursi duası Arapça okunuşu

Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil ard. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi, ya’lemü mâ beyne eydîhim, vemâ halfehüm, velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî, illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel ard, Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm.

Ayetel Kürsi Arapça harfleri ile okuyamayacak olan kişiler yukarıda yer alan Ayetel Kürsi latin harfleri ile okuma ve ezberleme imkanı elde edebilirler.

Ayetel Kürsi Türkçe Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

255- Allah'dan başka hiç bir ilah yoktur. O, daima yaşayan, daima duran,

bütün varlıkları ayakta tutandır. O'nu ne gaflet basar, ne de uyku.

Göklerdeki ve yerdeki herşey O'nundur. O'nun izni olmadan huzurunda şefaat etmek kimin haddine! Onların önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir.

Onlar ise, O'nun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar.

O'nun hükümdarlığı, bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır. Her ikisini görüp gözetmek,

ona bir ağırlık da vermez. O, çok yüce, çok büyüktür.

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